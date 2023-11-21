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Президент Таджикистана прибыл в Россию с официальным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. У него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (слева) и пезидент Таджикистана Эмомали Рахмон (в центре)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (слева) и пезидент Таджикистана Эмомали Рахмон (в центре)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (слева) и пезидент Таджикистана Эмомали Рахмон (в центре)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В рамках визита президент Таджикистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Главу сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Как сообщал ранее Кремль, главы стран обсудят развитие двухстороннего стратегического партнерства в экономической и гуманитарной сферах, а также — региональную и международную повестки. На встрече планируется подписание нескольких соглашений. По итогам переговоров лидеры стран сделают заявление для СМИ.

С таджикистанским лидером в Россию отправились министр иностранных дел, главы Минобороны и МВД, Минэкономразвития, Минэнерго, глава Национальной академии наук республики и другие высокопоставленные чиновники. Аудиенции с президентом России пройдут в узком и расширенном составах, сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Последняя встреча двух глав государств состоялась в октябре в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств СНГ. До этого господин Рахмон посещал Москву в мае на торжественных мероприятиях в честь 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Александра Горошилова

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