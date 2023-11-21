Медведи Приамурья не уходят в спячку из-за аномального тепла

В Амурской области слишком высокие для ноября температуры мешают залечь в спячку медведям. Как сообщает управление по охране животного мира региона, некоторые особи до сих пор гуляют по лесам.

«В некоторых районах недалеко от берлог до сих пор гуляют полусонные мишки. Наедать на зиму жир им уже не нужно (у большинства нормальных медведей все давно уже готово к зимней спячке), но и лечь наконец спать им мешает «неприлично» высокая на их вкус температура воздуха»,— говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Специалисты уточняют, что проблема коснулась только самцов, самки с детенышами залегли в спячку в конце октября, невзирая на погодные аномалии.

Во вторник, 21 ноября, в Амурской области сохраняются плюсовые температуры. В Благовещенске воздух прогрелся до +4°C. По прогнозам Амурского гидрометцентра, уже с 22 ноября в регионе похолодает. На севере местами до минус 25…30 градусов, по южным и центральным районам местами до 20 градусов мороза. Плюсовые температуры покинут регион.

Анна Яшина, Благовещенск