Центр Краснодара перекрыли, в городе 9-балльные пробки

С утра 21 ноября в Краснодаре сильно затруднен проезд по центральным улицам. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробки в городе сейчас составляют 9 баллов.

В Telegram-канале МУП «КТТУ» сообщается, что перекрыто движение по центру города. Нельзя проехать по улице Красной, автобусы 2Е перенаправлены ГИБДД по улице Октябрьской. В районе пересечения улиц Северной и Красноармейской стоит движение троллейбусов и автобусов в оба направления, движение перекрыли инспекторы ГИБДД, говорится в Telegram-канале.

Причины перекрытия центральной улицы официально не называются. Вечером накануне в Краснодар прибыли делегация из Беларуси во главе с премьер-министром республики. Сегодня гости из другого государства посетят международную выставку «ЮГАГРО».

Вячеслав Рыжков

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