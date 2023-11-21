Поставщик деревьев для временного сада на Исаакиевской площади подал в суд

Компания «П24», которая закупила деревья, кустарники и цветы для временного сада перед Мариинский дворцом в Санкт-Петербурге, подала иск к АО «Садово-парковое предприятие “Центральное”», которое выступило заказчиком работ. Сумма требований составила почти 63 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 20 ноября. По информации «Фонтанки», сумма иска соответствует сумме в договоре на поставку деревьев и других растений для сада. Работу по устройству сада до сих пор не оплатили, утверждают журналисты.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», в сентябре предприниматель Павел Герасимов написал обращение в электронную приемную губернатора Александра Беглова, в котором заявил, что его компания не получила оплату за липовый сад, высаженный в кадках у Мариинского дворца.

Садом заинтересовались Контрольно-счетная палата и прокуратура и провели проверки. Причиной стала завышенная цена контракта — 162 млн руб. 25 октября в Контрольно-счетной палате заявили, что проведут проверку еще раз. Поставщик растений сообщил, что деревья для сада заказывал из Европы, что, вероятно, и привело к завышенной стоимости.

В конце мая Центр комплексного благоустройства заключил договор с АО СПП «Центральный» на обустройство временного сада на Исаакиевской площади. На работы выделили 162,3 млн руб. Сад торжественно открыли ко дню города, 27 мая. Сад преимущественно состоит из лип, их в нем 104. Другие деревья — 57 туй и 8 кленов. В саду также высадили несколько видов роз и гортензий, самшит, лапчатку. Осенью сад разобрали и все деревья пересадили в другие сады и скверы Петербурга.

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