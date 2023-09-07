Компания, высадившая липовый сад у Мариинского дворца, обратилась к губернатору

Предприниматель Павел Герасимов, основатель бренда уличной мебели Berkano, написал обращение в электронную приемную главы города Александра Беглова, в котором заявил, что его компания высадила липовый сад у Мариинского дворца, а деньги за это не получила, сообщила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По словам бизнесмена, компания выполнила работы, но не может заключить договор с городом. По информации журналистов, обращение было направлено 5 сентября.

В тексте обращения говорится, что растения были приобретены у питомника «Лорберг», доставкой занималась логистическая компания «Лайнагро», и все работы оплатил бизнесмен. Кроме того, для обустройства сада использовались вазоны и кашпо, произведенные компанией Berkano, и они также находятся в собственности предпринимателя. Расходы на покупку деревьев составили 62 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в конце мая подведомственный комитету по благоустройству Петербурга Центр комплексного благоустройства заключил договор с АО СПП «Центральный» на обустройство сада на Исаакиевской площади. На работы выделили 162,3 млн руб. Временный сад торжественно открыли ко дню города, 27 мая. Сад преимущественно состоит из лип, их в нем 104, также 8 кленов и 16 туй, а еще кустарники и другие растения.

Журналисты обратили внимание на сумму контракта, которая значительно превышает суммы на подобные работы, а прокуратура и Следственный комитет проводили проверки. «Фонтанка» сообщала, что закупка была проведена у единственного поставщика без конкурса. В комитете по благоустройству заявили, что уже дали комментарии СК и прокуратуре по поводу сада. В начале июля в комитете также заявили, что пока не заплатили подрядчику, потому что проверяют контракт и подрядчик до сих пор не представил правильные отчетные документы.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте