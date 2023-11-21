Посол Антонов: новый пакет помощи США стал «успокоительной пилюлей» для Киева

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что новый пакет американской военной помощи Украине, о котором объявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев, стал «успокоительной пилюлей для украинской власти, которая находится на грани полного коллапса».

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями". Любые поставки западного оружия в постсоветское государство — это продолжение агонии обанкротившегося киевского режима»,— полагает дипломат (цитата по Telegram-каналу российского посольства в Вашингтоне).

По словам господина Антонова, новый пакет помощи может быть приурочен к 10-летию Евромайдана 2014 года, в ходе которого на Украине произошла вооруженная смена власти. «Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона заключается в том, что создатели антироссийской кампании словно дают понять украинцам, что они все еще "в игре" и хозяева рассчитывают на них»,— подчеркнул посол.

Накануне, 20 ноября, в ходе своего необъявленного визита в Киев Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем противовоздушной обороны. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к нации, шеф Пентагона также провел с ним личную встречу. В ходе нее обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Господин Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов