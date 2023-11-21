Инвестиции подвергли импортозамещению

Приток иностранных инвестиций в экономику Татарстана в 2023 году может составить лишь около $100 млн. Такой прогноз содержится в новой версии госпрограммы экономического развития республики. По сравнению с прежней редакцией программы ожидаемый объем вложений из-за рубежа снизился в пять раз. Чиновники полагают, что в течение двух лет поступления иностранных средств увеличатся вдвое, но по-прежнему будут ниже, чем до начала спецоперации РФ на Украине и пандемии ковида. Эксперты отмечают, что «из-за ухода иностранцев образовалась ниша для своих», а кроме того, постепенно растет объем вложений «из дружественных юрисдикций». Так, по итогам прошлого года главным инвестором в Татарстан стали ОАЭ, потеснив Германию и Японию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кабмин Татарстана внес изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ», рассчитанную до 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в 2023 году объем иностранных инвестиций на одного жителя Татарстана ожидается в размере $25. С учетом того, что в республике проживает более 4 млн человек (данные переписи 2021 года), речь идет о вложениях из-за рубежа в размере $100 млн.

В прежней редакции программы ожидалось, что объем прямых иностранных инвестиций в этом году составит $130 на одного жителя республики (суммарно это более $520 млн). Таким образом, предполагаемая сумма поступлений в экономику Татарстана из-за рубежа снизилась более чем в пять раз.

В 2024 году власти рассчитывают на рост объема иностранных инвестиций. В 2024 году в расчете на одного жителя он должен составить 43,2$ (суммарно около $170 млн), а в 2025 году — 56,2$ (суммарно более $230 млн). Установленные показатели также ниже, чем те, что были в прошлом варианте госпрограммы: власти ожидали, что вложения из-за рубежа в эти годы составят $125 на одного жителя (то есть суммарно около $500 млн).

Напомним, ранее Татарстан был одним из лидеров по привлечению иностранных инвестиций. За девять месяцев 2019 года власти республики отчитывались, что вложения из-за рубежа составили $1,6 млрд. Однако за аналогичный период 2020 года их объем сократился до $376,4 млн, что было связано с пандемией COVID-19. А за девять месяцев 2021 года поток иностранных инвестиций в республику составил $233,4 млн.

По данным министерства экономики Татарстана, объем иностранных вложений за первые три квартала 2022 года сократился еще в 3,5 раза — до $67,5 млн. В том числе прямые иностранные инвестиции составили $55 млн. Более половины этого объема (59,1%) получила Елабуга, где находится особо экономическая зона «Алабуга», а 19,8% — Казань. Средства в Татарстан поступили из 27 стран. Лидером по вложениям в регион стали ОАЭ, откуда пришло $24,2 млн (35,9% всего объема). Второе место занимает Германия ($9,1 млн, или 13,6%), третье — Япония ($7,5 млн, или 11,1%).

Около трети инвестиционных проектов были остановлены из-за введения санкций западных стран против России, говорила в начале этого года глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина. Вместе с тем в ее отчете говорилось и о новом иностранном инвесторе Татарстана в 2022 году — словацкой компании по разведению птицы в Сабинском районе. Также дополнительные инвестиции в 2022 году вкладывали компании из Китая.

В то же время общий объем инвестиций в основной капитал Татарстана в 2022 году вырос на 10,5% — до 888,6 млрд руб. По итогам первого полугодия 2023 года объем вложений в экономику республики составил 386,4 млрд руб., что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Талия Минуллина отмечала, что из-за санкций «появилась хорошая возможность занять на рынке освободившиеся ниши, в том числе путем покупки готового бизнеса». «Все компании с новыми владельцами в Республике Татарстан не только активно работают, но и реализуют или планируют реализовать инвестиционные проекты»,— указывала глава агентства.

«Снижение планки по объему иностранных инвестиций — это следствие санкционного давления и перестройки российской экономической модели»,— говорит президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. Он отмечает, что Татарстан «имеет большое значение в канве инвестиционных вложений». «Данное снижение является значительным сигналом о том, что рассчитывать на иностранные вложения в ближайшие годы не приходится»,— полагает эксперт. Господин Фофанов добавляет, что приток иностранных инвестиций «стал сокращаться из-за последствий пандемии, дальнейшая эскалация международных конфликтов и санкции усугубили этот эффект». «$100 млн для республики — это крайне мало. Но в других регионах этот объем не всегда даже достигает и $100 млн. Мы не говорим о Москве или Санкт-Петербурге, где ситуация несколько иная из-за статусов этих городов»,— отмечает он.

По данным ЦБ, с начала введения санкций приток иностранных инвестиций в РФ сократился на треть: с $601 млрд на конец 2021 года — до $402 млрд на март 2023 года, добавляет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он отмечает, что это связано с опасениями инвесторов попасть под санкции, а также с курсовой переоценкой. В то же время он отмечает, что «из-за ухода иностранцев образовалась ниша для своих» и власти стали «включать больше мер для поддержки и развития внутренней экономики». «Помимо этого, за последний год РФ стала интересна для инвесторов из дружественных юрисдикций — это в первую очередь Китай, страны Ближнего и Дальнего Востока»,— говорит он. Господин Жаркий считает, что в Татарстане «власти, пересмотрев планку, по сути страхуют себя же от возможного невыполнения заданного плана». «Не факт, что объем инвестиций на душу населения будет именно таким, полагаю, что это некая комфортная для властей планка, но в случае реализации оптимистичных сценариев возвращения интереса иностранных инвесторов и фондов она может и, скорее всего, будет выше»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов