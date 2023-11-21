Пограничники обезвредили дрон-камикадзе в Курской области

Сегодня утром в Рыльском районе Курской области пограничники средствами радиоэлектронной борьбы посадили украинский дрон-камикадзе. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что при обнаружении фрагментов сбитых украинских БПЛА нельзя приближаться к ним из-за опасности взрыва. Он призвал сообщать о находках по телефону 112.

В последний раз об атаке Курской области беспилотниками сообщалось 9 ноября. Тогда на маслодельный комбинат в райцентре Суджа было сброшено три кассетных боеприпаса. Два из них разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции.

Алина Морозова

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