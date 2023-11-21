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Коммерсантъ FM
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Финансовые показатели крупнейших МФК (по итогам 9 месяцев 2023 года)

Название Процентные доходы (млрд руб.) Изм. за год (%) Чистые процентные доходы (млрд руб.) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%)
«Займер» 15,29 -5,4 10,33 5,03 167,1
«Мани Мен» 13,76 -0,7 5,23 1,82 61,7
«ЭйрЛоанс» 10,92 31,6 1,09 0,89 -50,9
«Лайм-Займ» 6,09 84,2 2,35 0,75 218,7
«Вэббанкир» 6,07 28,5 2,52 0,40 70,1
«ОТП Финанс» 5,84 -22,5 3,78 2,75 7,6
«Мигкредит» 5,43 33,4 1,61 0,17 -22,6
«Т-Финанс» 3,94 -17,8 3,47 2,52 2,6
«Быстроденьги» 3,42 -12,0 1,37 0,15 33,9
«Займ Онлайн» 3,79 13,4 0,50 0,56 358,1
«Джой Мани» 3,54 33,2 0,47 0,17 54,2
«Саммит» 3,20 66,4 1,11 0,09 11,4
«Новое финансирование» 2,51 -16,4 1,09 0,08 25,3
«Займиго» 2,58 32,2 0,09 0,09 -28,7
«Кармани» 2,18 18,6 1,30 0,46 48,2

Источник: по данным отчетностей компаний.

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