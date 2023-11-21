Финансовые показатели крупнейших МФК (по итогам 9 месяцев 2023 года)

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|Название
|Процентные доходы (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистые процентные доходы (млрд руб.)
|Чистая прибыль (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|«Займер»
|15,29
|-5,4
|10,33
|5,03
|167,1
|«Мани Мен»
|13,76
|-0,7
|5,23
|1,82
|61,7
|«ЭйрЛоанс»
|10,92
|31,6
|1,09
|0,89
|-50,9
|«Лайм-Займ»
|6,09
|84,2
|2,35
|0,75
|218,7
|«Вэббанкир»
|6,07
|28,5
|2,52
|0,40
|70,1
|«ОТП Финанс»
|5,84
|-22,5
|3,78
|2,75
|7,6
|«Мигкредит»
|5,43
|33,4
|1,61
|0,17
|-22,6
|«Т-Финанс»
|3,94
|-17,8
|3,47
|2,52
|2,6
|«Быстроденьги»
|3,42
|-12,0
|1,37
|0,15
|33,9
|«Займ Онлайн»
|3,79
|13,4
|0,50
|0,56
|358,1
|«Джой Мани»
|3,54
|33,2
|0,47
|0,17
|54,2
|«Саммит»
|3,20
|66,4
|1,11
|0,09
|11,4
|«Новое финансирование»
|2,51
|-16,4
|1,09
|0,08
|25,3
|«Займиго»
|2,58
|32,2
|0,09
|0,09
|-28,7
|«Кармани»
|2,18
|18,6
|1,30
|0,46
|48,2