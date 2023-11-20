Биатлонистов выводят из леса

В Димитровграде Ульяновской области развивается конфликт между представителями исполнительной власти, планирующей выделить земельные участки многодетным семьям, и биатлонистами и общественниками, которые защищают Курчатовский лес, где проходит сертифицированная биатлонная трасса и который будет отдан под застройку. Власти предлагают компромиссный вариант, который не устраивает спортсменов. Менять принципиально свои планы органы власти также не намерены, отмечая, что «все законно». Общественники-экологи намерены изучить ситуацию законности перевода земель с массивами леса под застройку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биатлонисты просят сохранить Курчатовский лес и единственную в регионе сертифицированную трассу

Фото: фото со страницы в VK сообщества биатлонистов Димитровграда Биатлонисты просят сохранить Курчатовский лес и единственную в регионе сертифицированную трассу

Фото: фото со страницы в VK сообщества биатлонистов Димитровграда

На минувшей неделе на профильном комитете гордумы Димитровграда (Ульяновская область) до представителей инициативной группы биатлонистов и общественников города был доведен компромиссный вариант решения конфликта. Общественники и спортсмены были возмущены тем, что для выделения земельных участков многодетным семьям будет снесена часть так называемого Курчатовского леса, что испортит параметры уже существующей и сертифицированной биатлонной трассы. После этого инициативная группа направила в адрес председателя регионального правительства Владимира Разумкова обращение, в котором выражает свое несогласие с проектом планировки территории в районе лесного массива, где проходит биатлонная трасса. «Мы как представители Общественной инициативы горожан, которые защищают лесной парк „Курчатовский лес“ и находящиеся в нем лыжные трассы, выражаем протест против предложенного проекта планировки территории кадастрового квартала 73:08:020501, который включает в себя и территорию указанного леса и спортивных трасс»,— говорится в обращении, подписанным и направленным одним из лидеров инициативной группы, членом рабочей группы при администрации Димитровграда по сохранению биатлонной инфраструктуры Натальей Севастьяновой. Общественники и спортсмены отмечают, что «предложенный вариант не содержит достоверных сведений о фактическом расположении сертифицированных лыжных трасс», а также в нем «отсутствует ныне существующий лесной парк „Курчатовский лес“». Они подчеркивают, что биатлонные трассы, проходящие по Курчатовскому лесу, существуют с 1965 года, имеют сформированную инфраструктуру и сегодня они — единственные в регионе трассы, сертифицированные по правилам федерации биатлона, что делает их «особо ценными как для Димитровграда, так и для региона, ПФО и для России в целом». Авторы обращения отмечают, что игнорирование управлением архитектуры Димитровграда фактического расположения трасс и Курчатовского леса в проекте планировки территории они расценивают «как самоуправство», которое нанесет ущерб как горожанам, так и спортивному сообществу, поскольку вырубка и застройка и приведут к утрате сертификата.

Общественники просят обязать администрацию города внести изменения в проект планировки кадастрового квартала с сохранением трасс и лесного массива на расстоянии не менее 300 метров от них. Копии обращения направлены региональному министру спорта, прокурору Димитровграда и председателю Димитровградской гордумы.

Речь идет о планах властей региона и Димитровграда выделить участки под ИЖС для многодетных семей. Оказалось, что выделенная под эту застройку зона, составляющая 452 га, частично заходит в лесной массив и перекрывает места прохождения биатлонных трасс. Спортсмены и общественники обращались по этому поводу к губернатору Алексею Русских еще в июле этого года, просили о личном приеме, но так его и не добились.

Региональные и городские власти отказываться от планов передачи участков многодетным семьям не стали, но предложили искать компромиссное решение.

Депутат гордумы Димитровграда, председатель гордумы прошлого созыва Александр Ерышев пояснил «Ъ», что Курчатовский лес — это «зона защиты города от влияния НИИАРа». «Но перед выборами 2018 года прежний губернатор пообещал многодетным выделить им участки под ИЖС, как раз эти 452 га. Я выступал против, потому что выпиливать многовековой сосновый лес неправильно, и предлагал выделять участки на других свободных землях, их вокруг Димитровграда много. Тем более что никакой инфраструктуры к запланированным участкам нет, а на это, по нашим подсчетам, надо около 4 млрд руб. Но нас никто не слушал»,— сказал депутат.

Глава димитровградского управления архитектуры Юлия Илюхина заверила «Ъ», что «сейчас интересы всех сторон соблюдены, трассы сохранены». «В пятницу мы и депутаты снова встретимся с представителями общественности, а также пригласим туда представителей многодетных семей, думаю, придем к компромиссу»,— сказала госпожа Илюхина, заметив, что пока с требованиями биатлонистов не согласна, «они не обосновали свои требуемые 300 ­метров».

И.о. министра спорта Николай Скобелин сказал «Ъ», что «сохранение сертифицированной биатлонной трассы и леса вокруг нее — важная задача», но он пока только разбирается в деталях, надеясь на компромисс.

Эколог-общественник Александр Брагин, отмечая, что «и участки для многодетных нужны, и лес важно сохранять», сказал «Ъ», что намерен выяснить, каким образом лес из гослесфонда был передан в муниципалитет, а затем под ­застройку.

Сергей Титов, Ульяновск