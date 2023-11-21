Совкомбанк пошел за чужими заемщиками

Совкомбанк собирается привлекать новых клиентов для собственной карты рассрочки путем бесплатного рефинансирования задолженности по кредитным картам. По оценке банка, такой способ продвижения продукта обойдется дешевле, чем классический вариант привлечения. До сих пор российские банки если и предлагали бесплатное рефинансирование, то на гораздо более короткие сроки и заменяли чужой продукт собственной кредиткой, а не картой рассрочки. Однако условия действуют, только если гражданин исправно погашает старый долг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Совкомбанке (входит в топ-10 банков по активам) рассказали “Ъ”, что планируют начать бесплатное рефинансирование кредитных карт других участников рынка с переводом их клиентов на свою карту рассрочки «Халва». «Совкомбанк запустит такую услугу на постоянной основе на всю сеть после анализа финансового поведения новых клиентов»,— уточнили там. В кредитной организации уже провели пилотный проект, в рамках которого «за два месяца закрыто около 8 тыс. кредиток в других банках».

По условиям рефинансирования клиент получает 24 месяца на погашение долга по кредитке при своевременном внесении платежей и совершении не менее пяти покупок на 10 тыс. руб. в месяц по карте «Халва». Лимит рефинансирования составляет 300 тыс. руб.

Программы рефинансирования есть почти у всех крупных игроков. Однако в Сбербанке, ПСБ, ГПБ и Райффайзенбанке по потребительскому кредиту на рефинансирование ставки составляют 4,5–35% годовых (максимальный срок нового кредита — до семи лет в зависимости от банка). У Альфа-банка, Тинькофф-банка и ВТБ есть бесплатное рефинансирование, но на менее длинные сроки — 100, 120 и 180 дней соответственно. Во всех этих случаях долг переводится с кредитки в одном банке на новую кредитку в другом.

Однако первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский считает кредитные карты «гораздо менее выгодным для клиентов банковским продуктом». Он полагает, что через рефинансирование банк способен привлечь «сотни тысяч новых клиентов ежегодно».

Сейчас активная аудитория карт «Халва» уже составляет более 6 млн человек. «Доля дохода от карты "Халва" в общей структуре доходов розницы во время роста ставок становится меньше, так как по ней нет процентов, а наши комиссии мы не можем повышать. Тем не менее карта рассрочки генерирует прибыль и помогает привлекать и удерживать клиентов»,— отмечает господин Хотимский.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 июля 2023 года в России было открыто 50,5 млн кредитных карт. Число заемщиков с кредитками на руках оценивалось в 23 млн человек. За последний год число пользователей выросло на 3 млн человек, что гораздо больше, чем, например, рост количества заемщиков в сегменте кредитов наличными (1,6 млн человек). По данным БКИ, средний чек по кредитным картам составляет около 100 тыс. руб.

По словам партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Дениса Тарадова, как правило, клиенты, рефинансирующие кредиты,— это заемщики со средним риском, имеющим длительный период просрочки платежей рефинансирование обычно недоступно. При этом оно само по себе считается ухудшением кредитного качества заемщика, предполагающим больший объем резервирования. «Естественно, заемщики, которые укладываются в грейс-период (без уплаты процентов.— “Ъ”), не пойдут рефинансироваться в другой банк,— отмечает эксперт.— Использование грейс-периода — стандартная практика. Но как только человек выходит за его пределы, это перестает быть выгодным и в полном смысле слова перетекает в определенный вид кредита».

В условиях роста процентных ставок доля заинтересованных в рефинансировании снижается. По оценке управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, рефинансирование карточного кредита имеет смысл при объединении нескольких долгов в один для снижения ставки. Для банка, как поясняет господин Тарадов, рефинансирование чужих клиентов — выгодный процесс, так как это дает дополнительные обороты по карте, которые составляют комиссионный доход банка.

Ольга Шерункова