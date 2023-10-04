Совкомбанк выйдет в люди

Совкомбанк может провести IPO до конца года. Кредитная организация планировала стать публичной еще более трех лет назад, но проект по разным причинам откладывался. Сейчас на рынке наблюдается дефицит банковских акций, однако эксперты считают, что выходить с большим объемом предложения «довольно рискованно». Основными покупателями выступают розничные инвесторы, потенциал спроса у которых невелик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Набсовет Совкомбанка вынес на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы размещения дополнительного выпуска акций и обращения с заявлением о листинге. Как правило, такие действия связаны с публичным размещением ценных бумаг (IPO). Планы банка по выходу на IPO подтвердил источник “Ъ” на рынке, уточняя, что размещение может пройти в декабре. По словам другого собеседника “Ъ”, акционеры Совкомбанка считают, что он «должен быть публичным», к IPO все готово и «сейчас подходящий момент».

Действительно, те же шаги банк предпринимал еще в начале 2020 года (см. “Ъ” от 21 февраля 2020 года). В пресс-службе кредитной организации уточнили, что она готова к IPO «на протяжении многих лет» и с 2020 года поддерживает регистрацию акций, которые может разместить в любой момент. В апреле 2020 года ЦБ зарегистрировал дополнительную эмиссию банка, размещаемую по открытой подписке (5 млрд акций), которая была продлена до апреля 2022 года (см. “Ъ” от 1 февраля 2021 года). «Согласно требованиям регулятора и Московской биржи, если акции не размещены в течение трех лет, выпуск должен быть возобновлен, что сейчас и происходит»,— уточнили в банке.

Капитал Совкомбанка разделен на 19,7 млрд акций. По последним данным, основным акционером была компания «Совко Капитал Партнерс» (86,5%). Банк входит в число системно значимых. По итогам первого полугодия 2023 года активы по МСФО оценивались в 2,37 трлн руб., чистая прибыль — 52 млрд руб.

В этом году на российском рынке IPO провела пока только компания «Генетико» (на сумму около 180 млн руб.). Также состоялся прямой листинг на Московской бирже компании «СмартТехГрупп» (основной актив МФК «Кармани», объем привлечения почти 1 млрд руб., см. “Ъ” от 4 июля).

Прежде речь шла о планах Совкомбанка разместить около 3% акций примерно на 10 млрд руб., банк оценивал себя в 1,5х капитала, или в 350 млрд руб., что «в текущих условиях выглядит достаточно дорого», считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов: «Сбербанк торгуется чуть дороже 1х капитала. Правда, у Совкомбанка и рентабельность выше, так что вполне могут замахнуться и на такую цену». Сейчас эмитенты обычно предлагают рынку небольшую долю акций — 5–15%, отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Но в случае Совкомбанка и это уже десятки миллиардов рублей, подчеркивает он.

Несмотря на позитивную конъюнктуру фондового рынка — индекс Московской биржи удерживается выше 3100 пунктов, прибавив с начала года свыше 40%,— привлечь большие объемы при IPO довольно сложно. «Спрос сейчас приходит в основном со стороны физических лиц и может исчисляться несколькими миллиардами рублей, но даже 10 млрд руб. размещения — непростая задача на текущем рынке»,— полагает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Впрочем, инвесторы «с нетерпением ждут IPO ГК "Астра", так как есть спрос на перспективные и финансово устойчивые компании», отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

Акции Совкомбанка интересны еще и потому, что публичных банков не так уж много, добавляют участники рынка.

«Все инвесторы держат Сбербанк, розничные инвесторы также охотно покупают БСП, регулярно выстреливает ВТБ,— поясняет господин Емельянов.— Но, учитывая скромную долю размещения, вряд ли за акциями Совкомбанка придут институционалы».

Привлеченные средства, полагают эксперты, могут быть направлены на расширение банка. В Совкомбанке уже допускали приобретение других бизнесов или банков. «И как раз не удивительно, если на это будут потрачены привлеченные деньги, а не прибыль самого банка. Такой подход снижает риски ошибиться с будущей сделкой,— отмечает Валерий Емельянов.— Кроме того, размещение покажет, сколько реально стоит бизнес банка. Это важно перед любым слиянием или поглощением».

Ксения Куликова, Ольга Шерункова