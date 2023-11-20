ЦСКА не вернул игру

В регулярном чемпионате «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги состоялось второе дерби армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. На этот раз они встретились на берегах Невы, но закончилось их противостояние опять в пользу СКА — 2:1. Петербуржцы одержали уже шестую победу подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами СКА и ЦСКА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Матч между командами СКА и ЦСКА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ко второму армейскому дерби СКА и ЦСКА подошли с равными показателями, набрав по 36 очков в 31 матче. При этом петербуржцы находились на пятом месте, а москвичи — на шестом. Медленно, но верно главные фавориты Западной конференции улучшают турнирное положение после откровенно вялого старта в нынешнем регулярном чемпионате. Хотя до привычных лидирующих позиций им пока по-прежнему довольно далеко, учитывая, что в активе занимающего первое место «Спартака» 49 очков, а у располагающегося на втором московского «Динамо» — 45. Но вот «Локомотив» и «Торпедо» уже оказались в пределах видимости.

СКА в последнее время вообще выдал пятиматчевую серию побед. ЦСКА, в свою очередь, выиграл три встречи подряд — правда, у клубов, на текущий момент не попадающих в зону play-off, и без чемпионского блеска, в одну-две шайбы. Так что на основании этих результатов было трудно сказать, точно ли москвичи преодолели застойные явления в игре.

В первом дерби у себя в Москве ЦСКА уступил 2:3, притом что дважды вел в счете. Матч в Санкт-Петербурге складывался по другому сценарию.

Москвичи вроде бы энергично начали его и как минимум не давали СКА подобраться к собственным воротам, которые защищал Иван Федотов. Команды демонстрировали достаточно закрытый хоккей, без очевидных возможностей забить, однако ближе к концу первого периода с виду прочная игровая модель гостей неожиданно расстроилась.

Такое впечатление, что они подсели после затяжной атаки в их зоне, когда только нападающий хозяев Марат Хайруллин мог трижды поразить цель. Тогда ЦСКА подтащил Федотов. Нейтрализовал он и опасный прорыв по левому флангу Василия Глотова. Но полевые игроки не вывели шайбу за синюю линию, ее перехватил Владимир Алистров и отдал тому же Глотову, который бросил из-под защитника Ярослава Дыбленко и угодил в верхний угол. Несмотря на то что до перерыва оставалось пять минут, столичные армейцы так ничем и не ответили на пропущенный гол.

Интересно, что в дебюте второго периода Глотов здорово разобрался уже в обороне и спас команду, сняв шайбу с крюка форварда ЦСКА Андрея Светлакова, который стоял под воротами. Тем не менее москвичи явно взбодрились и заработали удаление, а Михаил Григоренко едва не реализовал его, подставив клюшку под щелчок Никиты Нестерова. Голкиперу СКА Никите Серебрякову помогла штанга. А как только петербуржцы отбились в меньшинстве, у них отличился оштрафованный Андрей Чивилев. Алистров воспользовался ошибкой защитника Фредрика Классона и сделал второй результативный пас в матче. Причем совсем не классно в том эпизоде помимо шведского легионера ЦСКА действовал и Федотов, открывший ближний угол.

Впрочем, вскоре у гостей появился хороший шанс вернуться в игру. Валентин Зыков слишком жестко приложил к борту Прохора Полтапова и схлопотал большой штраф плюс дисциплинарный до конца встречи.

Все было в руках москвичей, но за пять минут в формате «пять на четыре» они даже не смогли толком нагрузить Серебрякова.

Не сработало у них большинство и потом, когда у СКА присел на скамейку штрафников Александр Гальченюк. Вдобавок ко всему Григоренко не использовал выход «два в одного» после передачи Полтапова. Хотя там просто блестяще среагировал Серебряков.

В третьем периоде ЦСКА попытался усилить давление на его ворота, однако нарушение Нестерова в чужой зоне сбило команду Сергея Федорова с ритма. Ей пришлось снова бороться за инициативу и тратить на это драгоценное время, тогда как петербуржцы грамотно его убивали. Гостям все же удалось напрячь Серебрякова после очередного удаления у СКА, но тот справился с угрозами, а Владислав Каменев и Максим Соркин кидали ему с убойных дистанций. В концовке московские армейцы еще раз получили численное преимущество, заменили Федотова на шестого игрока и затолкали-таки шайбу в сетку усилиями Максима Мамина. Затем они опять убрали вратаря, но разыграть лишнего в ситуации «шесть на пять» уже не получилось.

Таким образом, СКА взял верх 2:1, продлив победную серию до шести матчей.

С 38 очками подопечные Романа Ротенберга по-прежнему пятые на Западе. У «Локомотива» сейчас 40 баллов, а вот «Торпедо» поднялось на третье место с 42 очками. Нижегородцы победили в родных стенах «Барыс» — 4:2.

Тем временем на Востоке лидер конференции «Металлург» обыграл дома «Сибирь» — 4:1, и теперь у него 48 очков. 44 балла стало у «Лады», которая одолела на своей площадке минское «Динамо» — 3:1. Тольяттинцы занимают третье место, но сократили отставание от идущего вторым «Авангарда» до одного пункта. Вместе с тем омичи провели на два матча меньше, и по потерянным очкам лидерами Восточной конференции являются именно они. Отметим, что «ястребы» одержали девять побед кряду, но в ближайшее время их ждут два сложных выезда — в Челябинск к «Трактору» и в Уфу к «Салавату Юлаеву».

Александр Ильин