Разведка Ллойдом

Министр обороны США Ллойд Остин 20 ноября нанес визит в Киев, чтобы, по его словам, «послать важный сигнал» о готовности Вашингтона помогать Украине «сейчас и в будущем». На фоне продолжающихся в США дискуссий об объемах и сроках предоставления помощи Украине, а также растущей по этой причине тревоги и неопределенности в Евросоюзе визит главы Пентагона действительно получился знаковым. Однако очевидно, что ради одной только «подачи сигнала» он в Киев вряд ли бы поехал. Не менее важным для него было лично выяснить обстановку на фронтах и ознакомиться со стратегическими планами украинского командования, чтобы, вероятно, более аргументированно объяснять несговорчивому Конгрессу США, почему Белый дом просит для ВСУ столько дополнительных миллиардов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе Пентагона Ллойду Остину было важно из первых рук получить информацию о происходящем на фронтах и узнать о дальнейших планах украинского командования

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Главе Пентагона Ллойду Остину было важно из первых рук получить информацию о происходящем на фронтах и узнать о дальнейших планах украинского командования

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Несмотря на серьезные сложности в Конгрессе с одобрением дополнительных миллиардов долларов финансирования для Украины, официальный Вашингтон всячески старается показать Киеву, что не собирается отказываться от его военной поддержки. Накануне, 19 октября, Ллойд Остин провел телефонные переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, во время которых министры обсудили «последние события на поле боя» и обговорили планы на предстоящее заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», запланированное по видеосвязи на 22 ноября. Как выяснилось, этот разговор был лишь предварительным — в понедельник, 20 ноября, Ллойд Остин появился в Киеве. Его визит, как и поездки других иностранных политиков и чиновников, из соображений безопасности не анонсировался.

«Я сегодня здесь, чтобы послать важный сигнал: США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем»,— пояснил цель поездки сам господин Остин.

И хотя эту мысль за последние полтора с лишним года он повторял неоднократно, обстоятельства неопределенности по поводу дальнейших параметров военной помощи неизбежно провоцировали вопрос: пытался ли Ллойд Остин своим присутствием в Киеве просто успокоить украинских и не в последнюю очередь европейских коллег, опасающихся, что им придется одним, без США нести на себе все бремя помощи Украине, или же у него действительно были основания гарантировать содействие Украине «сейчас и в будущем».

Примечательно, что накануне этого визита телеканал NBC сообщил, что лидеры Конгресса США намерены заняться разработкой законопроекта, который в той или иной степени удовлетворил бы запрос президента Джо Байдена о выделении финансирования на помощь Украине и Израилю (а также Тайваню и на безопасность южной границы) в размере $106 млрд. Сенаторы и члены Палаты представителей надеются, что после Дня благодарения (23 ноября) смогут полноценно заняться согласованием позиций и в конце концов одобрить документ до Рождества (25 декабря). В Конгрессе допускают, что запрос господина Байдена претерпит изменения, однако и у Украины, и у Израиля сохраняются неплохие шансы получить долгожданное финансирование.

Главная задача — удовлетворить крайне правых в Республиканской партии и сделать параметры законопроекта для них более приемлемыми.

Очевидно, что согласование позиций для законодателей не будет легким. Тем не менее косвенные признаки говорят о том, что готовность к компромиссам действительно может проявиться. Символично, что 20 ноября параллельно с Ллойдом Остином в Киеве оказались представители ведущего консервативного ресурса в США, которые были приняты президентом Украины Владимиром Зеленским. К украинскому лидеру пожаловали гендиректор Fox Corporation Лахлан Мёрдок и журналист Fox News Бенджамин Холл, который был тяжело ранен весной 2022 года во время обстрела в Киевской области, а члены его съемочной группы — оператор Пьер Закржевский и украинский фиксер Александра Кувшинова — погибли. Господин Холл получил из рук господина Зеленского орден «За заслуги» III степени. Кроме того, господина Мёрдока украинский лидер поблагодарил за приезд в Киев, который, по словам господина Зеленского, посылает «очень важный сигнал поддержки в то время, когда фокус внимания мира размыт другими событиями».

Между тем, чтобы Ллойд Остин мог предметно помогать внутриамериканским переговорам по поводу дальнейшего финансирования Киеву, ему, вероятно, требовалось более четкое понимание происходящего на фронте и дальнейших планов украинского командования. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона, во время визита делегация во главе с господином Остином намеревалась узнать у украинских коллег прежде всего о том, какой они видят свою дальнейшую военную стратегию. В частности, их интересовали планы на зимние месяцы, то есть на период после безуспешного контрнаступления 2023 года, на которое западные союзники Киева делали большую ставку.

Другими словами, одно дело — обещать поддержку «столько, сколько потребуется», другое — детальнее понимать контуры происходящего и планируемого. Тем более за последний месяц политическое и военное руководство Украины несколько раз пускалось между собой в споры относительно взглядов на будущее и положения дел на фронте. Республиканцы же, от которых сейчас во многом и зависят дальнейшие параметры помощи Киеву, не раз заявляли, что не готовы одобрять финансирование без понимания «стратегии победы над Россией».

По итогам встречи с Владимиром Зеленским Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками и партнерами «продолжат поддерживать насущные боевые нужды Украины, а также ее долгосрочные оборонные потребности».

Удалось ли господину Остину выяснить все, что он хотел, глава Пентагона, конечно, не сказал. Однако в тот момент, пока он на встрече с господином Зеленским и другими представителями украинского руководства заявлял о «твердой поддержке» со стороны США, в Вашингтоне ему на помощь внезапно пришла министр финансов Джанет Йеллен. В эфире CNBC она заявила, что нельзя допустить, «чтобы Киев проиграл битву в тылу», и пояснила, что Украина «полностью зависит от помощи» США. Министр финансов заверила слушателей, что выделение многомиллиардного финансирования Украине и Израилю — именно то, что отвечает интересам американской нацбезопасности.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 20 ноября, что США не пытались контактировать с российской стороной на предмет возможного урегулирования украинского конфликта. Ранее он заявлял, что Москва готова к переговорам, а новые поставки вооружений Киеву со стороны союзников не заставят Россию изменить своих целей.

Алексей Забродин