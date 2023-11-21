В Мнёвниках поставят парус

Структуры столичной мэрии объявили тендер на строительство автомобильного моста, соединяющего Мнёвники с районом Филёвского парка. Речь идет о 250-метровом четырехполосном мосте-«парусе» с единственным пилоном на Новозаводской улице, о возведении которого чиновники говорят с 2017 года. В столичной мэрии обещали, что другой автомобильный мост, соединяющий Мнёвники с улицей Мясищева, сдадут в 2025 году, а два пешеходных сооружения в окрестностях — в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Москвы Фото: Правительство Москвы

Конкурс на строительство «многоуровневой транспортной развязки» и мостового сооружения объявило подведомственное мэрии государственное казенное учреждение «Управление дорожно-мостового строительства» (ГКУ УДМС). Железобетонную конструкцию предполагается соорудить на единственной опоре, которую установят вблизи Новозаводской улицы. Особенностью моста станет вантовый элемент в виде металлического паруса (длиной 136 м и высотой 21 м). Мост-«парус», как ранее называл его столичный мэр Сергей Собянин, должен стать продолжением Новозаводской улицы и «украшением Мнёвниковской поймы». В тендерной документации говорится, что протяженность моста составит около 250 м (вместе с подъездными путями — 423 м). Проект предусматривает снос шести зданий, из которых самым крупным выступает пятиэтажный заводской корпус 1961 года на Новозаводской улице, 26, стр. 4. Стройка оценена в 9,2 млрд руб., заявки принимаются до 4 декабря.

В апреле 2022 года Сергей Собянин заявлял, что готовы концепции еще трех мостов в Мнёвниковской пойме. Среди них — четырехполосный автомобильный мост, соединяющий улицу Мясищева с районом станции метро «Мнёвники». Два автомобильных моста перераспределят транспортные потоки с Северо-Западной хорды (СЗХ), говорилось в презентации городской мэрии. Южнее спроектирован 130-метровый вело-пешеходный мост, который должен связать пойму с парком «Фили». Противоположный берег Мнёвниковской поймы планировалось связать 128-метровым вело-пешеходным мостом с Островной улицей.

Столичные власти начали готовиться к возведению этих сооружений еще в августе 2021 года. Тогда были объявлены (см. “Ъ” от 14 августа 2021 года) три стартовых тендера на сумму более 7 млрд руб. на строительство в пойме новых проездов и эстакады, связывающей район с СЗХ. Самый крупный тендер на 4,4 млрд руб. тогда объявило ГКУ УДМС. Исполнитель контракта должен был построить в пойме шесть новых автомобильных проездов (общей протяженностью 3,7 км, в том числе 700-метровый путепровод), 590-метровый путепровод, связывающий СЗХ с одним из новых проездов, а также 790-метровую «разворотную петлю под автомобильным мостом». Впрочем, эти и многие другие тендеры на общую сумму более 8 млрд руб. были отменены властями фактически без объяснения причин. Последним таким конкурсом стала объявленная в марте 2022 года и отмененная 1 апреля закупка ГКУ УДМС на 1,2 млрд руб.

Отметим, в столичном стройкомплексе еще в 2017 году говорили о планах строительства новых мостов в пойме. Согласно опубликованной тогда же карте, планировалось, что первый пешеходный мост соединит Крылатское в районе Островной улицы с берегом поймы, второй — район станции метро «Мнёвники» с улицей Мясищева. Что касается автомобильных мостов, то в эскизах 2017 года фигурировало лишь одно сооружение близ Новозаводской улицы. В 2018 году планы даже выносились на публичные слушания (в составе проекта планировки участка метро между станциями «Нижние Мнёвники» и «Можайская»), но были раскритикованы рядом жителей. Так, в протоколах слушаний критики ссылались на Генплан развития Москвы до 2025 года, по которому сооружение должно располагаться выше по течению и соединять пойму с улицей Мясищева, а не с Новозаводской в непосредственной близости к Филёвскому парку. В итоге в мэрии решили построить автомобильные мосты на обеих площадках.

Так, в ноябре 2023 года в столичном департаменте строительства говорили, что 231-метровый автомобильный мост с пилонами красного цвета в створе улицы Мясищева будет достроен в 2025 году, а пока «ведутся работы по укрупнительной сборке металлоконструкций». В департаменте добавляли, что в месте примыкания развязок к СЗХ в пойме будет построено в общей сложности 17 км дорог. Что касается пешеходных конструкций, то их, по словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, начнут строить в 2025 году, а откроют в 2027 году.

Александр Воронов