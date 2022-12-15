Филевский парк тянется к Сити

Структуры столичной мэрии объявили тендер на строительство автомобильного моста, соединяющего район Филевского парка с Шелепихой близ «Москва-Сити». 300-метровый арочный мост первоначально проектировало немецкое бюро Leonhardt, Andra und Partner, предлагавшее добавить к четырем автомобильным полосам две велопешеходные зоны шириной 5,75 м и 9,25 м. Но в итоговом проекте размер последних урезали до 4,5 м. Ранее власти анонсировали строительство поблизости еще трех мостов, в том числе четырехполосную конструкцию между Мневниками и улицей Мясищева и мост-«парус» с единственным пилоном на Новозаводской улице по соседству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тендер на возведение моста «в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети» объявило подведомственное мэрии ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Железобетонная конструкция на семи опорах в районе Филевский парк станет фактически продолжением Берегового проезда, который через Москву-реку протянется в район Шелепихи, дойдя до 3-й Магистральной улицы. В тендерной документации говорится, что протяженность моста составит около 315 м, но для его соединения с 3-й Магистральной улицей предстоит построить проезд примерно той же длины и соорудить около 1 км съездов. Стройка оценена в 14,6 млрд руб., заявки принимаются до 26 декабря.

О подготовке архитектурной концепции моста в Москомархитектуре сообщали в апреле 2022 года. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов тогда отмечал, что к работе (власти проектировали семь строений в разных районах города) привлечены международные консорциумы архитекторов, а мост в Филевском парке планируется украсить «красными элементами, чтобы сформировать яркий визуальный образ территории». Отметим, строение в Береговом проезде изначально проектировало немецкое инженерное бюро Leonhardt, Andra und Partner (в сотрудничестве с ООО «ТПО "Прайд"»), которое предлагало перекинуть через Москву-реку арочный мост, дополнив четыре автомобильные полосы этого сооружения двумя велопешеходными зонами — шириной соответственно 5,75 м и 9,25 м. В презентационных материалах немецкого бюро уточнялось, что с одной стороны моста предусмотрена пешеходная зона, а с другой — велодорожка. О подобной конфигурации в апреле 2022 года говорил и столичный мэр Сергей Собянин. Впрочем, в итоговом проекте (его делал институт «Гипростроймост») в тендерной документации пешеходные зоны уменьшены и стали симметричными — по 4,5 м с каждой стороны.

В апреле 2022 года Сергей Собянин заявлял о готовности концепций еще четырех мостов в Мневниковской пойме по соседству. Среди них — 276-метровый четырехполосный автомобильный мост, соединяющий улицу Мясищева с районом метро «Мневники», а также мост-«парус» с единственным пилоном по соседству на Новозаводской улице. Два автомобильных моста перераспределят транспортные потоки с Северо-Западной хорды (СЗХ), говорилось тогда в презентации городской мэрии. Южнее спроектирован 130-метровый велопешеходный мост, который должен связать пойму с парком Фили (координаты сооружения опубликованы не были). Противоположный берег Мневниковской поймы планировалось связать 128-метровым велопешеходным мостом с Островной улицей. В 2021 году столичные власти объявляли серию тендеров на сумму более 8 млрд руб. по строительству в пойме новых проездов и эстакад, связывающих мосты с СЗХ, но все эти конкурсы были позднее отменены чиновниками фактически без объяснения причин.

Столичные власти ранее отчитывались о проектировании еще двух переправ в других локациях. В Нагатинском затоне должен появиться 240-метровый пешеходный мост, который свяжет новую одноименную станцию метрополитена с пешеходной набережной близ Корабельной улицы. Наконец, пешеходный мост спроектирован в центре Москвы через Водоотводной канал: он должен соединить остров Балчуг (в зоне памятника Петру I) с 3-м Голутвинским переулком.

Александр Воронов