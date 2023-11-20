Утильсбор отложенным платежом

Автоконцерны могут второй год подряд получить отсрочку по уплате утильсбора, который составляет существенную долю их расходов. Минпромторг уже подготовил соответствующий проект, который с начала осени обсуждался с отраслью. Автоконцерны, обосновывая необходимость отсрочки, ссылаются на нехватку оборотных средств из-за высоких ставок по кредитам. Источники “Ъ” поясняют, что в том числе средства уходят на авансирование поставок компонентов, поскольку иначе их производители не могут запуститься.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минпромторг хочет второй год подряд перенести сроки уплаты утильсбора автоконцернами. Министерство уже подготовило предложение по переносу сроков оплаты за четвертый квартал 2023 года и первый-третий кварталы 2024 года на декабрь 2024 года, сообщают там. Проект направлен на межведомственное согласование и уже поддержан Минэкономики, добавили в Минпромторге.

“Ъ” направил запрос в Минфин. Утильсбор, уплаченный за производство в РФ, в проекте бюджета оценивался в 251,4 млрд руб. в 2023 году, на 2024 год — 411,9 млрд руб.

По данным “Ъ”, это предложение формировалось министерством совместно с автопроизводителями с начала осени. Публично о необходимости такой меры 20 ноября на парламентских слушаниях в Совете федерации сообщили представители ряда концернов — АвтоВАЗа, КамАЗа и «Москвича». Глава АвтоВАЗа Максим Соколов объяснял необходимость отсрочки тем, что компания «крайне нуждается в оборотных средствах, особенно с учетом высокой ключевой ставки».

«Для всего автопрома, особенно при такой высокой ключевой — а как следствие, кредитной — процентной ставке это будет иметь огромное значение. Такая мера была в 2020 году и в прошлом году, поэтому ничего экстраординарного в этой мере нет. Но она поможет снизить негативный эффект от санкций»,— сказал господин Соколов.

Представитель ГАЗа также считает меру логичной. В «Соллерсе» “Ъ” сказали, что поддерживают введение отсрочки в свете нынешнего роста ставки для снижения нагрузки на оборотные средства.

В ходе мероприятия заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов назвал отсрочку действенной мерой поддержки. В Минпромторге говорят, что она распространится на компании, выпускающие автомобили в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). СПИК дает льготы в обмен на инвестиции, а также доступ к компенсациям утильсбора в зависимости от уровня локализации.

Утильсбор занимает существенную долю в расходах автопроизводителей. Но традиционно отечественные игроки, которые могут претендовать на отсрочку уплаты, получают возврат сбора в полном объеме на «классический» модельный ряд, но теряют на новых, не полностью локализованных моделях.

Автоконцерны не смогут весь год получать в свое распоряжение средства в двойном объеме, то есть одновременно и не оплачивать утильсбор, и получать его компенсацию.

Согласно данным о расходах бюджета на 17 ноября, из общего объема субсидий в 194 млрд руб. оставалось невыплаченными около 33 млрд руб. Формально отсрочка по уплате утильсбора действует до 15 декабря за четвертый квартал 2022 года и первый-третий кварталы 2023 года. В 2023 году, говорит один из источников “Ъ”, в начале года компании получили «небольшой аванс», который был покрыт из прошлых платежей, и далее в бюджете уже ожидали фактической уплаты утильсбора для выплат компенсаций. Впрочем, Максим Соколов сказал, что АвтоВАЗ только собирается заплатить 60 млрд руб. утильсбора за этот период. Другой собеседник “Ъ” говорит, что выплаты компенсаций действительно не осуществлялись после аванса в начале года, но возобновились в сентябре, то есть до фактической оплаты, однако это может быть связано с повышением утильсбора с 1 августа.

Еще один источник “Ъ” поясняет, что отсрочка утильсбора позволяет компаниям направлять средства в том числе на закупки компонентов, так как «часть поставщиков приходится авансировать, чтобы производство запустилось», и торговлю с Китаем. Годом ранее в правительстве говорили, что отсрочка должна помочь создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Сергей Удалов из «Автостата» добавляет, что цикл подготовки производства с 2022 года значительно увеличился по срокам. Удлинились цепочки поставок, и для получения компонентов вовремя нужно заранее авансировать поставки, отмечает он. Поэтому он также видит необходимость в снижении нагрузки на отрасль.

Ольга Никитина