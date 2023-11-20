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Коммерсантъ FM
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МИД запретил въезд в Россию некоторым официальным лицам Молдавии

В Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест из-за продолжительного «мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии» — в том числе из-за блокировки доступа к интернет-порталам русскоязычных СМИ на территории страны. Министерство в качестве симметричной меры закрыло въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдавии.

В сообщении на сайте МИДа не говорится, кому именно был запрещен въезд. 3 октября министерство выражало протест молдавскому послу и также сообщало об ограничении права на въезд для некоторых официальных лиц Молдавии.

Русскоязычные интернет-ресурсы и телеканалы заблокированы на территории Молдавии с 24 октября 2023 года. 13 сентября из Молдавии депортировали руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Ему запрещен въезд в страну в течение десяти лет из-за «деятельности, угрожающей нацбезопасности», сообщили в генеральной инспекции по миграции республики.

Александра Горошилова

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