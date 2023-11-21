Экономика должна быть персональной

Как выяснил “Ъ”, авторы нацпроекта «Экономика данных», предполагающего в том числе работу над упрощением оборота и использования данных россиян, столкнулись с тем, что большинство граждан до сих пор смотрит на это с большой настороженностью. Их настроения раскрывают опросы ВЦИОМа и АНО «Национальные приоритеты» для властей. Основная часть граждан не готова делиться данными ни для каких целей и уверена, что ни государство, ни компании не способны обеспечить необходимую защиту информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с материалами к стратегической сессии по разработке нацпроекта «Экономика данных», которая пройдет 21 ноября в координационном центре (КЦ) при правительстве. Из документов следует, что при подготовке нацпроекта власти столкнулись с недоверием населения к перспективе использования компаниями и властями их персональных данных.

Соответствующий опрос граждан проводили ВЦИОМ, АНО «Национальные приоритеты» и КЦ. Из него следует, что 52% россиян не готовы делиться персональными данными ни с кем и ни для чего; 56% считают, что информация, предоставленная коммерческим компаниям, плохо защищена (обратной позиции придерживаются лишь 19% опрошенных). Еще 46% респондентов полагают, что данные, предоставленные для получения госуслуг, также плохо защищены (о том, что государство хорошо защищает данные, говорят 36% опрошенных).

Треть респондентов уверена, что государство использует собранные данные для контроля за жизнью людей и подтверждения их личности. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко на запрос “Ъ” не ответили, в АНО «Цифровая экономика» отказались от комментариев. В АНО «Национальные приоритеты» переадресовали вопросы во ВЦИОМ. Там отказались комментировать результаты исследования, сославшись на то, что они «принадлежат заказчику».

В Минцифры уточнили, что работают над «рядом проектов, связанных с обработкой данных граждан». Так, к 2024 году планируется отказаться от хранения «чувствительных данных граждан и перейти к их загрузке в момент проведения транзакции», а также разработать и внедрить «методы защищенной обработки, которые включают обезличивание и другие перспективные способы с использованием шифрования».

Подготовить нацпроект «Экономика данных» в сентябре поручил Владимир Путин. Разработка паспортов мероприятий в рамках нацпроекта должна завершиться до конца года, а сам документ правительство намерено принять в июле 2024 года.

В Ассоциации больших данных (АБД, входят VK, «Сбер», «МегаФон» и т.д.) связывают недоверие граждан с «обилием негативных новостей по этой проблеме». Чтобы россияне перестали опасаться оборота их данных, полагают в АБД, нужно «насыщать информационное поле не только негативными сообщениями, но и позитивными примерами использования аналитики данных и т.д.».

Однако негативных примеров все еще очень много, и ситуация только ухудшается. Так, по данным Роскомнадзора, только за первое полугодие в России произошло 76 инцидентов, связанных с утечками данных россиян. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. К июню, по данным службы, в сеть утекло 200 млн записей о россиянах. За девять месяцев число атак хакеров на компании через скомпрометированные данные сотрудников выросло на 10% (см. “Ъ” от 1 ноября).

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом подготовки нацпроекта, в отношении работы с персональной информацией граждан на заседаниях рабочих групп обсуждается «создание условий, которые упростят оборот обезличенных данных граждан, формирование нормативной базы для работы "дата-посредников" — организаций, управляющих с разрешения субъектов их данными в защищенном от утечек контуре».

Однако в целом источник “Ъ” оценивает идеи по нацпроекту как «очень предварительные». К тому же, подчеркивает он, в бюджете 2024–2026 годов расходы на реализацию нацпроекта не заложены, то есть перспективы финансирования мероприятий неясны.

Никита Королев