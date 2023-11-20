Анатолий Якутин покидает правительство Липецкой области

Вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин покидает пост «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами и сменой места работы». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

«За пять лет его работы в регионе было построено семь школ, 17 яслей и детских садов, досрочно обеспечена 100%-я доступность дошкольного образования. 79 школ отремонтированы. Открылись 139 "Точек роста", появился лагерь "Авангард" и кластер детских оздоровительных лагерей "Липецкие каникулы". Благодарю за труд на благо Липецкой области и желаю успехов на новом месте работы»,— прокомментировал отставку губернатор.

Анатолий Якутин был назначен вице-губернатором Липецкой области в октябре 2018 года — тогда господин Артамонов был еще врио главы региона, а теперь планирует идти на второй срок. Господин Якутин первоначально курировал в обладминистрации молодежную политику, информатизацию и СМИ, затем — еще и образование, культуру, культурное наследие.

До работы на госслужбе, как сообщали местные СМИ, он был помощником господина Артамонова в Сбербанке. Родился в 1982 году в Смоленске, в 2004 году окончил Смоленский госуниверситет. С 2013 года работал в Среднерусском банке Сбербанка.

Сергей Калашников

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