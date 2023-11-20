Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава Клинского района Подмосковья приговорен к 18 годам

Клинский районный суд приговорил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 18 годам лишения свободы по делу о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В 2020 году его приговорили к 15 годам лишения свободы со штрафом в 116 млн руб. по делу о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Александр Постригань (в центре) перед началом заседания

Александр Постригань (в центре) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александр Постригань (в центре) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Приговоры огласили и другим фигурантам дела. Гендиректору центра юридических услуг Алексею Полунину назначили 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб., юристу Вадиму Ермошкину — семь лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб., эксперту Андрею Бекетову — 5,5 лет колонии общего режима, сообщает газета «Известий».

По версии следствия, господин Постригань разработал план для присвоения нескольких муниципальных объектов: земель, коммерческих помещений и нежилых зданий. Следствие также указывало, что к его реализации он привлек своих родственников и подконтрольные организации.

Александра Постриганя задержали в июне 2018 года в аэропорту «Шереметьево», откуда он планировал улететь заграницу. Тогда же были задержаны Алексей Полунин, Вадим Ермошкин и Андрей Бекетов. В 2020 году в международный розыск объявили членов семьи господина Постриганя — жену и главу регистрационной палаты Клинского района Елену, племянника Вадима Ермошкина и его мать Ирину, зятя Валерия Аракелова и сына Валерия. Последний находился в Испании — при экстрадиции по запросу России он попытался покончить с собой в аэропорту Барселоны.

В 2019 году Гепрокуратура потребовала взыскать с Александра Постриганя имущество на сумму в 9 млрд руб. В него входили почти 1,7 тыс. объектов недвижимости. Чиновник занимал должность главы Клинского района с 1992 по 2014 годы. Следствие полагает, что участники преступного сообщества заключали фиктивные договоры, организовывали конкурсы и аукционы, а также формировали документы для хищения и последующей легализации муниципального имущества.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...