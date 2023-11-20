Экс-глава Клинского района Подмосковья приговорен к 18 годам

Клинский районный суд приговорил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 18 годам лишения свободы по делу о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В 2020 году его приговорили к 15 годам лишения свободы со штрафом в 116 млн руб. по делу о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Постригань (в центре) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Постригань (в центре) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Приговоры огласили и другим фигурантам дела. Гендиректору центра юридических услуг Алексею Полунину назначили 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб., юристу Вадиму Ермошкину — семь лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб., эксперту Андрею Бекетову — 5,5 лет колонии общего режима, сообщает газета «Известий».

По версии следствия, господин Постригань разработал план для присвоения нескольких муниципальных объектов: земель, коммерческих помещений и нежилых зданий. Следствие также указывало, что к его реализации он привлек своих родственников и подконтрольные организации.

Александра Постриганя задержали в июне 2018 года в аэропорту «Шереметьево», откуда он планировал улететь заграницу. Тогда же были задержаны Алексей Полунин, Вадим Ермошкин и Андрей Бекетов. В 2020 году в международный розыск объявили членов семьи господина Постриганя — жену и главу регистрационной палаты Клинского района Елену, племянника Вадима Ермошкина и его мать Ирину, зятя Валерия Аракелова и сына Валерия. Последний находился в Испании — при экстрадиции по запросу России он попытался покончить с собой в аэропорту Барселоны.

В 2019 году Гепрокуратура потребовала взыскать с Александра Постриганя имущество на сумму в 9 млрд руб. В него входили почти 1,7 тыс. объектов недвижимости. Чиновник занимал должность главы Клинского района с 1992 по 2014 годы. Следствие полагает, что участники преступного сообщества заключали фиктивные договоры, организовывали конкурсы и аукционы, а также формировали документы для хищения и последующей легализации муниципального имущества.

Петр Бузлаев