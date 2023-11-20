Генсек ОДКБ сообщил о просьбе Армении снять с повестки саммита документ о помощи

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Армения попросила снять с повестки саммита документ о помощи. Страна, по его словам, не выражала никакого интереса к этому договору. Об этом сказано в сообщении на сайте президента Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имангали Тасмагамбетов

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Имангали Тасмагамбетов

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки»,— сказал господин Тасмагамбетов.

Он добавил, что из плана мероприятий, который был составлен по итогам саммита ОДКБ 2022 года, не выполнены только два пункта из 34. Помимо договора о помощи Армении, не было реализовано предложение о налаживании контактов с европейскими международными организациями, например, с ОБСЕ, уточнил генеральный секретарь.

Имангали Тасмагамбетов и Александр Лукашенко обсудили предстоящий саммит ОДКБ, который пройдет в Минске 23 ноября. По словам господина Лукашенко, мероприятие способствует «наращиванию усилий по обороне и безопасности» стран-участниц военно-политического блока.

На заседании ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации о совместных мерах по оказанию помощи стране. Решение он объяснил тем, что отсутствие четкой политической оценки территориальных споров со стороны организации «может интерпретироваться как зеленый свет для дальнейшей агрессии Азербайджана против Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ. В октябре он пропустил саммит СНГ в Бишкеке. В то же время 5 октября господин Пашинян участвовал в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, 10 ноября — в Парижском форуме мира.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Петр Бузлаев