Углю подморозило экспорт

Морской экспорт угля из России в октябре резко сократился в годовом выражении — на 42%, до 11,5 млн тонн. Основной покупатель российского угля Китай сокращает закупки из-за высоких запасов в портах. В целом за январь—октябрь экспорт остается в положительной зоне и по итогам года, вероятно, останется на уровне 2022 года. По мнению аналитиков, хотя экспортные цены на российский уголь могут вырасти в четвертом квартале, значимые дисконты к мировым котировкам будут сохраняться весь 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Морской экспорт российского угля в октябре сократился на 42% в годовом выражении, до 11,5 млн тонн, следует из данных Kpler (есть в наличии “Ъ”). В прошлом месяце закупки российского угля сократили основные потребители Китай и Индия — на 32% (до 4,4 млн тонн) и на 41% (до 1,1 млн тонн) соответственно. Снижение закупок в Китае произошло на фоне высоких запасов в портах, а в Индии слабый спрос наблюдается на фоне снижения активности на рынке из-за праздника Дивали 12 ноября.

В целом за январь—октябрь морской экспорт российского угля вырос на 2%, до 147 млн тонн, следует из данных Kpler. По данным российского Минэнерго, экспорт угля с начала 2023 года составляет 176 млн тонн (с учетом железнодорожного экспорта), а добыча составляет 373 млн тонн, что соответствует показателям прошлого года.

Минэнерго ставит цель сохранить показатели добычи и экспорта на уровне прошлого года, сообщил 14 ноября заместитель министра Сергей Мочальников в ходе «Транспортной недели». «Задача самая главная — удержаться в параметрах 2022–2021 годов. Это добыча в районе 440 млн тонн, экспорт — в районе 220 млн тонн плюс-минус»,— заявил он. Господин Мочальников отметил, что спрос на российский уголь как минимум в два раза превышает текущий экспорт из-за логистических ограничений. «Спрос на рынке превышает существенно наши возможности по вывозу. Даже используя порты Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада — хотя и здесь мы видим ограничения, нет свободного доступа к этим портам,— спрос на российский уголь минимум вдвое превышает наш вывоз на экспорт»,— считает он.

После ввода европейского эмбарго экспорт угля через порты Северо-Запада и Черного моря переориентировался на Ближний Восток, Азию и Африку, следует из презентации крупнейшего производителя угля в РФ СУЭК. Сама компания по итогам января—октября снизила экспорт через порты Северо-Запада на 5%, до 8,6 млн тонн, а через Азово-Черноморский бассейн — на 63%, до 1,3 млн тонн, тогда как экспорт через восточные порты вырос на 14%, до 21,5 млн тонн. Общая отгрузка угля СУЭК с учетом внутреннего рынка выросла на 1%, до 69,1 млн тонн.

Темпы российского экспорта угля также зависят от цен. В прошлом году российские угольные компании удерживали добычу и экспорт за счет дисконтов к мировым бенчмаркам. В этом году дисконты серьезно сократились, как и цены на уголь в абсолютном выражении, что усиливает конкуренцию с другими глобальными поставщиками. Кроме того, снижение цен на газ привело к сокращению спроса на уголь в Европе по сравнению с прошлым отопительным сезоном, что оказывает давление на цены.

Тем не менее, по прогнозам агентства Neft Research, в четвертом квартале цены на энергетический уголь на споте сезонно вырастут: в северо-западных портах рост составит 16% квартал к кварталу, до $89 за тонну, на юге — на 8%, до $87 за тонну, на Дальнем Востоке — на 6%, до $109. Поддержку индексам окажет рост спроса на уголь в энергетическом секторе Китая, Индии и Турции. В Neft Research ожидают высокой волатильности цен на российский энергетический уголь в 2024 году из-за различных ограничений, а также сохранения значимых дисконтов. По прогнозам агентства, дисконты сократятся в 2025 году на фоне сокращения предложения со стороны других поставщиков, прежде всего Индонезии, а также за счет завершения формирования логистических цепочек экспорта угля из России.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов, Наталья Скорлыгина