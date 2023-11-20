В Петербурге открыли мемориальную доску ученому и этнографу Юрию Кнорозову

На фасаде музея антропологии и этнографии им. Петра Великого открыли доску в память об ученом, этнографе и дешифровщике письменности майя Юрии Кнорозове, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского

По его мнению, в доске отражаются детали петербургского стиля, так как объект выглядит элегантно, а для его создания задействовали большой ум и проявили чувство вкуса. До момента установки в Петербурге были пройдены все согласования.

«Мы уделяем огромное внимание тому, что появляется в историческом центре, в том числе на фасадах зданий. Поэтому, прежде чем разместить мемориальную доску здесь, было пройдено много комиссий и согласований»,— написал господин Пиотровский.

Поручение о размещении мемориальной доски отдал президент России Владимир Путин. Руководство Кунсткамеры в 2022 году проявило инициативу о ее размещении на фасаде музея, а не внутри здания. Накануне исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Кнорозова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге открыли памятник милиционерам, погибшим в блокаду Ленинграда.

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