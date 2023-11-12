На площади Стачек в Петербурге открыли памятник милиционерам, погибшим в блокаду

На площади Стачек в Санкт-Петербурге появился памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы блокады Ленинграда, сообщили в городском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

В торжественном открытии монумента приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Памятник установили перед торговым комплексом «Галерея 1814». Скульптура, выполненная Марией Галиной, посвящена подвигу участкового сержанта Павла Винокурцева. 8 ноября 1941 года во время авианалета на города он закрыл собой девочку, оказавшуюся на трамвайных путях у Перекопской улицы.

В сообщении отмечается, что в городе уже есть памятники погибшим в блокаду медработникам и учителям, которые поставили по инициативе ветеранов ВОВ.

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