Защищал и насиловал

Коллегия присяжных заседателей Иркутского областного суда вынесла обвинительный вердикт по делу в отношении Алексея Торопа, бывшего члена областной коллегии адвокатов. Он признан виновным в совершении 40 различных преступлений, в числе которых девять изнасилований и убийство 15-летней девочки, сопряженное с изнасилованием. Убийство было совершено еще в 2007 году, а Тороп, работая тогда следователем прокуратуры, сам же его и расследовал. Присяжные признали его вину в незаконном сексе с несовершеннолетними и убийстве, причастность к изнасилованиям была доказана лишь частично. Суд приговорил Торопа к 22 годам колонии строгого режима. Свою вину подсудимый категорически отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тороп

Фото: Архив Алексея Торопа Алексей Тороп

Фото: Архив Алексея Торопа

Иркутский областной суд 20 ноября вынес приговор в отношении Алексея Торопа, состоявшего ранее в областной коллегии адвокатов. Как сообщили в управлении регионального СКР, мужчина признан виновным в совершении 30 преступлений, предусмотренных ст. 240.1 УК РФ («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего»); двух эпизодах, предусмотренных ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»); и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с изнасилованием (п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Следствием и судом установлено, в марте 2007 года в поселке Балаганск Иркутской области было совершено изнасилование и убийство 15-летней девочки. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Балаганска, являвшийся в то время адвокатом местного филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. В ходе следствия удалось собрать доказательства причастности фигуранта к ряду преступлений сексуального характера, которые были совершены им на территории Балаганска в 2007 году и в период с 2018 по 2020 год»,— отмечают в СУ СКР.

В областном суде, в свою очередь, добавляют, что уголовное дело, рассмотрение которого было начато в октябре 2022 года, изначально содержало большее количество эпизодов преступлений, в которых обвинялся подозреваемый. В частности, ему вменялось в вину девять эпизодов изнасилований. Обвиняемый сам ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

«В связи с тем что в уголовном деле содержатся эпизоды преступлений против половой неприкосновенности, судебное разбирательство проходило в закрытом режиме»,— отмечают в суде.

Алексею Торопу назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием заключения в колонии строгого режима.

Источник «Ъ», знакомый с ходом процесса, сообщил, что «Тороп выслушал вердикт без особых эмоций, своей вины не признал». Приговор, вынесенный на основании вердикта, в законную силу не вступил. Источник «Ъ», осведомленный о ходе расследования, также уточнил, что ранее экс-адвокат, находящийся в СИЗО с 2020 года, заявлял о непричастности к вменяемым ему преступлениям, называя их «оговорами».

Ранее сообщалось, что изнасилование и убийство 15-летней школьницы в поселке Балаганск считается самым ранним преступлением, совершенным Торопом. Школьница пропала в вечернее время по дороге из дома в сельский клуб. На следующий день ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено на территории поселка. В преступлении обвинили местного жителя, ранее судимого за изнасилование. Однако через год его уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью обвинения. На тот момент Алексей Тороп являлся сотрудником районной прокуратуры и лично занимался расследованием убийства и изнасилования школьницы. После его задержания представителям следственных органов удалось собрать доказательства причастности перешедшего затем в адвокатуру Торопа к совершению целой серии преступлений сексуального характера. СКР установил, что обвиняемый на протяжении нескольких лет совершал изнасилования женщин, а также занимался сексом с несовершеннолетними девочками. Одна из жертв обращалась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи и была подвергнута насилию.

Расследование велось более двух лет. Объем уголовного дела составил 52 тома. Представители следствия утверждают, что ими была собрана полная доказательственная база, по делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошены свыше 350 свидетелей.

Влад Никифоров, Иркутск