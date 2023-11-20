Зарубежные СМИ: Почему нового президента Аргентины прозвали «экономистом с бензопилой»?

Аргентина выбрала нового президента. Победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей, которого прозвали «экономистом с бензопилой». За него проголосовали 55% избирателей во втором туре выборов. В своем выступлении он заявил: «Сегодня начинается восстановление Аргентины!» Во время своей предвыборной кампании Милей обещал закрыть аргентинский Центробанк, упразднить многие министерства, в частности труда и образования. Также он намерен отказаться от песо и сделать национальной валютой американский доллар. Эксцентричного лидера одной из ведущих экономик Латинской Америки обсуждают в западных СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Natacha Pisarenko / AP Фото: Natacha Pisarenko / AP

По оценке обозревателей газеты La Nacion, страна ступила на путь, по которому еще никто не ходил — терра инкогнита. После четырех десятилетий демократического опыта аргентинцы бросили вызов всему прежнему. Милей обошел своего соперника на 11%, и это значительно больше, чем прогнозировали социологи. Причина такой поддержки — экономическая стагнация в стране, бесконечная череда финансовых кризисов и безработица. В своей предвыборной кампании Милей критиковал нынешних политиков, переходя на крик, открыто оскорблял соперников, чем и очаровал избирателей. Аргентинцы поверили, что он такой же, как они, заключает издание.

Reuters отмечает, что новому президенту придется иметь дело с пустой казной, инфляцией, приближающейся к 150% и долгом перед МВФ в $44 млрд. Но Милей пообещал, что выведет страну из застоя. Он заявил, что не будет иметь дела с коммунистами, имея в виду Китай и Бразилию — сейчас это два крупнейших партнера Аргентины, а будет налаживать тесные связи с США. Несмотря на такой выпад, президент Бразилии Лула да Силва пожелал новоизбранному лидеру Аргентины успехов, добавив, что важно соблюдать демократию. Бывший президент Америки Дональд Трамп поздравил Милея и сказал, что либертарианец снова сделает Аргентину великой. А президент Колумбии Густаво Петро заявил, что день победы Милея - это «печальный день» для всего региона.

Bloomberg напоминает, что решать сложные задачи по стабилизации экономики придется человеку без специальных знаний и образования, без опыта работы на руководящих должностях. В следующем году ему предстоит выплата внешнего долга в $22 млрд, включая проценты по облигациям. Это потребует большого профицита текущих счетов. При этом политик намерен отказаться от национальной валюты и заменить песо на американский доллар. Новоизбранный президент также отрицает глобальное потепление, выступает за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами. Из-за подобных инициатив Милея называли аргентинским Трампом и «экономистом с бензопилой» после его выхода с пилой на сцену в знак своей решимости навести порядок.

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