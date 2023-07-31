Белгородский губернатор пригрозил увольнением главе Старого Оскола за «непорядочный» ответ жителям

В ходе оперативного совещания в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков пригрозил увольнением главе Старооскольского городского округа Андрею Чеснокову. Так глава региона отреагировал на «непорядочный» ответ жителям муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гладков рассказал, что на прошлой неделе был в Старом Осколе и общался с местными жителями. Они рассказали ему о «застарелой» проблеме с участком, к которому не подведены «вода и канализация», дороги и тротуары рядом с ним «не сделаны от слова совсем». Старооскольцы показали губернатору письмо, подписанное главой горокруга, «где основание бездействия муниципалитета заключалось только в одном: область не дает на это денег».

Господин Чесноков подтвердил отправку такого письма местным жителям, но уточнил, что там было указано следующее: «Этот вопрос будет рассматриваться при формировании бюджета».

«Я прекрасно помню, что вы там написали. К сожалению, там было написано немножко по-другому. А точнее, что Старооскольский округ подавал заявку, денег область не дала, значит, строить не будем. Если кто-то еще раз так ответит, это будет последний день работы, то есть доверие мое вы потеряете»,— прокомментировал губернатор.

Господин Гладков призвал глав муниципалитетов не снимать с себя ответственность за происходящее, «даже если это последствия не вашей работы», не перекладывать на другие ветви власти.

«Это не то, что неправильно, мне кажется, это верх непорядочности»,— считает глава региона.

Губернатор добавил, что будет внимательно следить за ответами властей региона белгородцам. «Еще раз: те обязательства, которые несет область, мы все их выполняем; те обязательства, которые за муниципальным образованием, будьте добры их исполнять. А то очень удобно отчитываться результатами вышестоящих органов власти, а все проблемы перекладывать»,— заключил господин Гладков и спросил, понятно ли это господину Чеснокову. Глава Старооскольского гороркуга ответил: «Принято, Вячеслав Владимирович».

Алина Морозова

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