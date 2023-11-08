В Новом Уренгое открыли самую большую школу в ЯНАО

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) открылся Арктический лицей, в новой школе смогут учиться 1,6 тыс. детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здание новой школы в Новом Уренгое Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на открытии школы в Новом Уренгое Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова Следующая фотография 1 / 2 Здание новой школы в Новом Уренгое Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на открытии школы в Новом Уренгое Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

По словам господина Артюхова, новая школа стала самой большой на Ямале. В новом перейдут большинство детей и сотрудников из школы №12. В лицее создан первый в регионе симуляционный центр для учеников медицинских классов. Школьники будут изучать анатомию и пробовать свои силы в хирургии. По словам губернатора Артюхова, на базе лицея будет открыт первый в городе биоинженерный профиль.

Помимо уроков дети смогут заниматься плаванием, скалолазанием, хореографией, гончарным делом, а также ходить в школьный театр. «Такого выбора направлений пока нет ни в одной ямальской школе. Но обязательно будет»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним, в микрорайоне Южный в Новом Уренгое в августе началось строительство школы искусств. Площадь нового учреждения составит почти 12 тыс. кв. м. Школу смогут посещать более 1,1 тыс. учеников. У учреждения будут два уровня — подготовительное и предпрофессиональное.

Полина Хабарова

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