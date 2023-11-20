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Задержан замдиректора департамента Минприроды Яковлев

Заместитель директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексей Яковлев был задержан. Об этом сообщило Минприроды. Задержание связано с предыдущим местом работы чиновника в национальном парке «Таганай».

Алексей Яковлев

Алексей Яковлев

Фото: РАНХиГС

Алексей Яковлев

Фото: РАНХиГС

«Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев»,— сообщается в Telegram-канале ведомства. Детали дела не раскрываются.

Алексей Яковлев пришел в Минприроды в январе 2021 года. До этого он на протяжении 11 лет (с 2010 года) был директором национального парка «Таганай» в Челябинской области.

Национальный парк «Таганай» образован в 1991 году на Южном Урале вблизи Златоуста Челябинской области. Площадь парка составляет 568 кв. км. В него входит Таганайский горный массив. Одна из достопримечательностей парка — группа скал «Три брата».

Анастасия Ларина

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