В Екатеринбурге директор филиала «Гортранса» обвиняется во взяточничестве

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 30 декабря директора филиала ЕМУП «Гортранс» Александра Хабарова. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Подробности уголовного дела неизвестны. По данным портала 66.ru, Александр Хабаров работал в «Гортрансе» более 20 лет.

Напомним, по данным на конец октября, убыток «Гортранса» в Екатеринбурге за девять месяцев составил 287 млн руб., превысив общую сумму долга в 865 млн руб.

Полина Хабарова

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