Общий долг «Гортранса» в Екатеринбурге превысил 865 млн рублей

Убыток «Гортранса» в Екатеринбурге за девять месяцев составил 287 млн руб., превысив общую сумму долга в 865 млн руб., сообщили «Вечерние ведомости» со ссылкой на ответ муниципального предприятия депутату гордумы от партии «Яблоко» Константину Киселеву.

В ответе сказано, что «Гортранс» не может погасить долги самостоятельно. 19 октября постановлением администрации Екатеринбурга предприятию была выделена субсидия для погашения кредиторской задолженности.

Напомним, в начале октября екатеринбургскому «Гортрансу» не хватало 3030 сотрудников: более 1 тыс. кондукторов, 400 водителей автобусов, 307 водителей трамвая, 137 водителей троллейбуса, а также слесарей-электриков по ремонту подвижного состава и оборудования, электромонтеров контактных сетей.

По словам заместителя директора филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Александра Ашихмина, администрация Екатеринбурга не увеличивает финансирование предприятия, из-за чего в «Гортрансе» низкие зарплаты и условия труда.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте