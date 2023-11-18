ХК «Автомобилист» проиграл в уральском дерби «Трактору»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Трактору» (Челябинск) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч прошел в Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова и закончился со счетом 4:2 (1:1; 1:0; 2:1) в пользу хозяев.

Первые четыре минуты прошли без остановок с небольшим количеством опасных моментов. К середине периода случилось первое удаление в матче. Штраф получил игрок «Автомобилиста» Алексей Макеев за выброс шайбы. Затем был оштрафован вратарь «Трактора». Когда екатеринбуржцы оказались в большинстве, Брукс Мэйсек вывел «Автомобилист» вперед. За пять минут до конца «Трактор» сравнял счет (шайбу заьросил нападающий Данил Юртайкин).

Второй период начался с более активной игры «Автомобилиста», который проводил в атаке на полминуты больше соперника. «Трактор» периодически отвечал контраатаками. В одной из них чуть не забил, но игрок «Автомобилиста» в последний момент перекрыл угол ворот ногой.

За четыре минут до конца периода за толчок клюшкой был удален Брукс Мэйсек. Челябинцы реализовали большинство. Вторую шайбу хозяев забросил Антон Бурдасов. В последние две минуты «Трактор» играл в большинстве из-за удаления Никиты Трямкина, но екатеринбуржцы смогли ворота отстоять.

В третьем периоде ишгроки «Автомобилист» чаще бросали, но меньше владели шайбой. На 14 минуте нападающий Чарльз Робинсон из «Трактора» довел счет до 3:1. Четыре минуты игра шла без пауз. После середины периода игроки «Автомобилиста» начали набирать обороты и создавать опасные моменты для отыгрыша. ХК «Трактор» параллельно проводил контратаки, изрядно беспокоя голкипера екатеринбуржцев Евгения Аликина.

За шесть минут до конца капитан «Автомобилиста» Сергей Широков забросил свою вторую шайбу в сезоне, дав надежду на перелом игры. За три минуты гости взяли тайм-аут и сняли вратаря, после чего пропустили четвертый гол от Владимира Ткачева. За минуту до конца матча Сергей Зборовский получил штраф и снизил шансы «Автомобилиста» на отыгрыш к нулю. Челябинцы выиграли дерби со счетом 4:2.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 22 ноября в Екатеринбурге против «Динамо» из Минска.

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте