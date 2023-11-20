На Уралвагонзаводе опровергли сокращение производства гражданской продукции

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») опроверг сокращение производства гражданской продукции на предприятии. Ранее журнал Forbes сообщил о сокращении производства вагонов на УВЗ до 7200 единиц в 2022 году. В 2021 году предприятие выпустило около 15 тыс. грузовых вагонов.

«Сегодня мы можем уверенно говорить о поступательном росте производства "гражданки", которая представлена широкой линейкой продукции», — сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УВЗ. В частности, основным изделием подвижного состава в портфеле заказов УВЗ стала вагон-платформа для перевозки грузов, лесоматериалов и металлоконструкций. Компания занята производством крытых вагонов нового поколения. «Сегодня УВЗ выполняет контракты на поставку как вагонов, платформ, так и другой продукции подвижного состава. Цеха загружены по полной», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Входит в госкорпорацию «Ростех». Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

Василий Алексеев

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