Школьникам лицея №82 запретили осуждать армию, чиновников и своего директора

Запрет на дискредитацию российской армии и чиновников официально внесен в правила внутреннего распорядка учащихся нижегородского лицея №82. Новые правила одобрил педсовет лицея, согласовало собрание родителей и 17 ноября утвердил директор образовательного учреждения.

По новым правилам, учащимся официально запретили создавать или принимать участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни; использовать нацистскую символику.

Также ученикам лицея запретили участвовать в публичных действиях, направленных на дискредитацию действий государственных органов, российской армии и добровольческих формирований, осуществляемых в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Кроме того, ученикам нельзя организовывать или принимать участие в публичных действиях, направленных на дискредитацию правительства РФ, государственных чиновников, руководства и педагогов лицея. Им также запрещается оскорблять других граждан, в том числе — в публичных выступлениях или в Интернете.

В новых правилах внутреннего распорядка также появились пункты о запрете на распитие энергетических напитков и курение электронных сигарет, вейпов и курительных смесей.

Как писал «Ъ-Приволжье», двух учащихся лицея №82 будут судить по статье о дискредитации российской армии. Дело в отношении школьников завели после того, как директор и учебного заведения Нина Говорова принесла в полицию видеозапись, на которой лицеисты обсуждают специальную военную операцию и ситуацию на Украине.

Андрей Репин