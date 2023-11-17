Нижегородских лицеистов будут судить за дискредитацию российской армии

Двух нижегородских школьников из лицея №82 будут судить по статье о дискредитации российской армии. Заявление на учеников написала директор их учебного заведения Нина Говорова.

Поводом для заявления в полицию стало видео, на котором школьники дома на кухне обсуждают специальную военную операцию и ситуацию на Украине. Это видео неизвестный отправил на официальную электронную почту лицея №82. Получив и посмотрев видео, директор лицея обратилась в полицию.

На школьников завели административное дело по ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). По данной статье им грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в полиции, обоим школьникам исполнилось по 17 лет, и они могут выступать в суде ответчиками. При этом штраф, если суд примет соответствующее решение, будут платить родители , так как ученики не имеют собственного дохода

Андрей Репин, Александра Викулова