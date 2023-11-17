Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородских лицеистов будут судить за дискредитацию российской армии

Двух нижегородских школьников из лицея №82 будут судить по статье о дискредитации российской армии. Заявление на учеников написала директор их учебного заведения Нина Говорова.

Поводом для заявления в полицию стало видео, на котором школьники дома на кухне обсуждают специальную военную операцию и ситуацию на Украине. Это видео неизвестный отправил на официальную электронную почту лицея №82. Получив и посмотрев видео, директор лицея обратилась в полицию.

На школьников завели административное дело по ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). По данной статье им грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в полиции, обоим школьникам исполнилось по 17 лет, и они могут выступать в суде ответчиками. При этом штраф, если суд примет соответствующее решение, будут платить родители , так как ученики не имеют собственного дохода

Андрей Репин, Александра Викулова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...