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Коммерсантъ FM
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Россияне ждут от инфляции большего

С чем связаны опасения граждан

Инфляционные ожидания в России выросли: ЦБ обещает укротить рост цен до 4%, а население ждет как минимум 12%. Данные опроса опубликовал сам регулятор, и это максимум за девять месяцев. Рост оказался резким: еще в октябре россияне полагали, что инфляция на горизонте года будет на уровне 11%. Ухудшение заметно и в оценках со стороны бизнеса, и в макропрогнозах профессиональных экономистов, которые проводятся по заказу ЦБ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с тем ухудшение ожиданий происходит на фоне реального роста цен. В годовом выражении он превысил уже 7%, из-за чего регулятору дважды пришлось переписывать прогнозы. «Повышение нельзя назвать безобидным»,— признавала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Что происходит с ценами? И почему их не удается сдержать? Президент Владимир Путин объяснял ускорение инфляции слабым курсом рубля. Но есть и другие причины, пояснил главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев: «Динамика нацвалюты — это только один из факторов, который воздействует на цены. Есть сезонные аспекты, например, та же самая неопределенность экономической ситуации.

Потребители связывают дальнейшую динамику и с тем, что происходит топливном рынке. Поэтому мы и видим, что вроде бы рубль укрепляется, а цены продолжают расти.

Кроме того, с принятием федерального бюджета на 2024 год стало известно, что тарифы в сфере ЖКХ будут повышаться почти на 10%. Все это формирует инфляционные ожидания. По-прежнему прогноз в этом году 7,5%, максимум будет 8%.

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Что касается 2024-го, то, думаю, что она будет примерно на том же уровне, что и сейчас. Может, даже чуть выше. Если инфляция не превысит 10%, будет хорошо».

Эльвира Набиуллина объясняла рост цен высоким спросом: кредиты в первой половине года были относительно дешевыми, к тому же, в 2023-м рост зарплат составил почти 10%, обращал внимание Центробанк. Это и позволило россиянам нарастить потребление.

Чтобы снизить спрос, регулятор уже четыре раза повышал ключевую ставку: в июле она была 7,5%, сейчас уже 15%. До конца года у совета директоров будет еще одно заседание, и последние данные по инфляции заставят его действовать снова, уверена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:

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«Продолжается рост цен в продовольствии. Также в начале ноября, например, произошел скачок цен на автомобили. То есть на мой взгляд, сейчас предприятия перекладывают свои издержки в конечную стоимость. А они в предыдущие месяцы на фоне достаточно быстрого роста зарплат значительно увеличились. Кроме того, многие предприятия сталкиваются с дефицитом кадров, и, конечно, для них такой контекст означает сохранение инфляционного давления.

Я думаю, что ЦБ постарается закончить цикл повышения ставки в декабре. Задача заключается в том, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% к концу 2024-го.

Поскольку уже четыре года подряд у нас этот показатель превышает ориентир Центрального банка, это очень важная задача. Для этой цели нужно действовать сейчас. Вопрос заключается в том, будет ли это повышение до 16% или, может быть, регулятор сочтет, что и до 17% он может повысить ставку».

Эльвира Набиуллина прежде анонсировала, что высокие ставки сохранятся в России «на протяжении нескольких кварталов». Перейти к снижению Центробанк сможет только когда заметит устойчивые признаки замедления инфляции. Ожидается, что это может произойти в конце следующего года. Средняя ключевая ставка в 2024-м, по прогнозу ЦБ, будет в районе 12%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

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