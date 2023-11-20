В Петербурге начали убирать электросамокаты с улиц

Сервисы аренды электросамокатов начали убирать свой флот с улиц до следующего сезона, сообщила «Фонтанка».

Сервис Whoosh сообщил изданию, что с 20 ноября завершает сезон кикшеринга. В компании рассказали, что с начала сезона на улицах города были доступны для аренды 15 тыс. электросамокатов и 1,5 тыс. электровелосипедов. По статистике сервиса, как минимум одну поезду на их самокатах совершили более 27% горожан. Количество поездок за сезон 2023 года выросло на 96% по сравнению с 2022 годом. В 90% случаях самокат использовался как транспорт, а не для развлечения. В среднем самокат арендовали на 10 минут и 22 секунды.

В приложениях других сервисов аренды самокаты 20 ноября также недоступны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на аренду электросамокатов вырос в Петербурге в 5 раз за два года.