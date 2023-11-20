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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила против «Яндекса» дело из-за рекламы подписки «Яндекс Плюс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Как уточнило ведомство, в рекламе подписки «Яндекс Плюс» говорилось о скидке 44%, однако приобрести ее по такой цене было невозможно.

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. Антимонопольное ведомство оценит рекламу "Яндекса" на предмет нарушения законодательства»,— говорится в сообщении ФАС.

В случае если вина «Яндекса» будет доказана, компанию обяжут выплатить штраф в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе. Он предполагает, что за предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации штраф для средних и крупных компаний составляет от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

В начале ноября УФАС по Ставропольскому краю оштрафовало «Яндекс» на 500 тыс. руб. Ведомство обнаружило, что в рекламе, размещенной в поисковой системе «Яндекса», отсутствовало предупреждение «о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг». В октябре УФАС по Воронежской области оштрафовало «Яндекс Еду» на 100 тыс. руб. из-за неполной информации об акции на бесплатную доставку.

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