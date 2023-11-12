В Ставропольском крае «Яндекс» оштрафован на 500 тыс. рублей

В управлении ФАС по Ставропольскому краю сообщили, что нашли нарушения законодательства о рекламе в связи с тем, что в рекламе, размещенной в поисковой системе «Яндекса», отсутствовало предупреждение «о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг», хотя по закону у потребителя есть право задолго до получения медицинских услуг иметь информацию «о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов».

Как уточнили в краевом управлении УФАС, жителям Ставрополя предлагалось воспользоваться услугами стоматологии, «однако дисклеймер с предупреждением о наличии противопоказаний и необходимости консультации специалиста в спорной рекламе проставлен не был».

Комиссия антимонопольного органа, разбиравшая этот случай, в ходе рассмотрения дела пришла к выводу, что нарушение (ч. 7 ст. 24 Закона о рекламе) допущено по вине «Яндекса», поскольку «рекламодатель при размещении рекламного объявления в системе "Яндекс.Директ" не может повлиять на наличие или отсутствие дисклеймера. Он проставляется автоматически технической службой "Яндекса"». Стоматологическая клиника, по данным УФАС Ставропольского края, предоставила компании все необходимые документы и лицензии для добавления объявлений в категорию рекламы, «более того, до запуска рекламы пройдена модерация».

В итоге комиссия пришла к выводу, что ООО «Яндекс» «имело реальную возможность обеспечить соблюдение требований Закона о рекламе, но не приняло к тому надлежащих мер», и постановила привлечь общество к административной ответственности (ст 14.3 КоАП РФ), оштрафовав на 500 тыс. руб.

Инна Петрова, Ставрополь