Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае «Яндекс» оштрафован на 500 тыс. рублей

В управлении ФАС по Ставропольскому краю сообщили, что нашли нарушения законодательства о рекламе в связи с тем, что в рекламе, размещенной в поисковой системе «Яндекса», отсутствовало предупреждение «о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг», хотя по закону у потребителя есть право задолго до получения медицинских услуг иметь информацию «о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов».

Как уточнили в краевом управлении УФАС, жителям Ставрополя предлагалось воспользоваться услугами стоматологии, «однако дисклеймер с предупреждением о наличии противопоказаний и необходимости консультации специалиста в спорной рекламе проставлен не был».

Комиссия антимонопольного органа, разбиравшая этот случай, в ходе рассмотрения дела пришла к выводу, что нарушение (ч. 7 ст. 24 Закона о рекламе) допущено по вине «Яндекса», поскольку «рекламодатель при размещении рекламного объявления в системе "Яндекс.Директ" не может повлиять на наличие или отсутствие дисклеймера. Он проставляется автоматически технической службой "Яндекса"». Стоматологическая клиника, по данным УФАС Ставропольского края, предоставила компании все необходимые документы и лицензии для добавления объявлений в категорию рекламы, «более того, до запуска рекламы пройдена модерация».

В итоге комиссия пришла к выводу, что ООО «Яндекс» «имело реальную возможность обеспечить соблюдение требований Закона о рекламе, но не приняло к тому надлежащих мер», и постановила привлечь общество к административной ответственности (ст 14.3 КоАП РФ), оштрафовав на 500 тыс. руб.

Инна Петрова, Ставрополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...