Воронежское УФАС оштрафовало «Яндекс. Еду» за рекламу с нарушениями

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области оштрафовало ООО «Яндекс. Еда» на 100 тыс. руб. за нарушение федерального закона «О рекламе» (ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ, от 100 тыс. до 500 тыс. руб. штрафа для юрлиц). Об этом сообщили в региональном УФАС.

Антимонопольная служба установила, что компания разместила в регионе рекламный щит с информацией об акции на бесплатную доставку на следующий заказ в течение недели. При этом привлекающие внимание данные были выполнены крупным шрифтом, а «иные существенные сведения» указаны мелким шрифтом, «нечитаемым без использования специальных средств». Также на щите была размещена не вся информация об условиях заказа товаров в сервисе «Яндекс. Еда».

Ранее белгородское УФАС возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе в отношении компании «Да! Банкрот».

Алина Морозова

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