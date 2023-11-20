Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Телеком-операторы к концу года стали самой частой жертвой хакеров

«Ъ» ознакомился с исследованием группы компаний «Гарда», посвященным изменениям ландшафта и особенностей DDoS-атак (по модели «отказ в обслуживании») в третьем квартале 2023 года. По сравнению со вторым кварталом года в третьем значительно выросла доля TCP SYN-флуда, то есть атак на уровне приложений,— она достигла 60% от общего числа DDoS-атак.

«Злоумышленники все чаще организуют атаки, которым сложнее противодействовать: с использованием протоколов уровня приложений и в шифрованном трафике. Распространение такой практики свидетельствует о ее успешности и достижении атакующими поставленных целей»,— констатируют исследователи.

Наибольший объем DDoS-атак в России в третьем квартале 2023 года был зарегистрирован на сетях телеком-операторов, указывает «Гарда». Это объясняется тем, что операторы интенсивно борются с DDoS-атаками, защищая как собственные объекты, так и ресурсы своих клиентов, размещенные в той же сетевой инфраструктуре. На втором месте — сфера транспорта и перевозок. Этот сегмент всегда был интересен злоумышленникам. В третьем квартале также были заметны показатели атак на ресурсы авиаперевозчиков и системы бронирования авиабилетов, ресурсы железнодорожных перевозчиков также оказались под атаками. На третьем месте — ресурсы госсектора: высокие показатели отмечаются в топливно-энергетическом комплексе и промышленности, что может говорить о попытке воздействия на критический сектор экономики. Шестое и седьмое места занимают IT- и финансовые сектора, которые являются традиционными целями хакеров.

В рейтинге стран, из которых совершаются атаки, в лидерах, как и в прошлых кварталах, Китай (46,45%). Свои показатели увеличила Индия (30,41% против 24,78% ранее), у Южной Кореи, которая удерживает третье место,— 3,5%. Снижение показателей демонстрируют США, Тайвань и Россия, но неожиданно показали рост Нидерланды (с 1,08% до 1,53%) и Боливия (с 0,89% до 1,46%).

Подробнее о рынке защиты данных — в материале «Кибербезопасность нарастила прогноз».

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...