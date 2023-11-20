В Сочи прогнозируют усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду
20 ноября в Сочи ожидается сильный ветер. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, местами порывы могут достигать 20–25 м/с.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского, все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям курорта и туристам рекомендовали быть осторожными и не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
В Крыму 19 ноября из-за сильного ветра и его последствий более 51 тыс. жителей остались без электричества. 20 ноября в республике также ожидается сильный ветер.
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