В Крыму прогнозируют усиление ветра, оставившего без света 50 тысяч человек

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 20–25 м/с. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, объявлено штормовое предупреждение.

Из-за сильного ветра в регионе возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения в движении транспорта, затруднение движения на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, а также обрыва линий электропередач.

СМИ сообщают, что ветер стал сильнейшим в Крыму за последние 10 лет. 19 ноября, по данным Минэнерго РФ, из-за непогоды более 51 тыс. жителей 88 населенных пунктов остались без электричества. К аварийно-восстановительным работам привлекались 119 бригад в составе 351 человека и 131 единицы спецтехники.

19 ноября в Евпатории, Феодосии и Керчи ураганный ветер повалил деревья. В Ялте из-за подъема уровня воды в реках затопило несколько подвалов. В Гурзуфе сошел селевой поток, в Керчи размыло дорогу и сорвало крышу с одного из домов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram