Семья с пятью детьми пострадала при пожаре в деревне Покизен-Пурская

Семь человек были госпитализированы после пожара в частном дома в деревне Покизен-Пурская Гатчинского района Ленобласти. Четверо из них находились в тяжелом состоянии, сообщили 47news.

Пожар произошел 19 ноября. О возгорании в ГУ МЧС по Ленобласти сообщили около 7:30. Огонь охватил около 40 кв. м в мансарде частного дома. К 9 пожар потушили.

В администрации Гатчинского района сообщили, что с места пожара доставили в больницы семью из семи человек — двоих взрослых и пятеро детей. В тяжелом состоянии находились четверо: 48-летняя женщина, 41-летний мужчина, 11-летний мальчик и 9-летняя девочка. По предварительной информации, женщина и дети отравились угарным газом, а мужчина получил ожоги.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте