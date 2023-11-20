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Коммерсантъ FM
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Новый президент Аргентины пообещал сотрудничать со странами свободного мира

Победивший на выборах президента Аргентины, крайне правый либертарианец Хавьер Милей заявил, что его страна нуждается в радикальных изменениях. Он объявил, что под его руководством Аргентина будет стремиться к демократии, а также работать со всеми странами свободного мира, чтобы снова стать «мировой державой».

«Тем, кто наблюдает за нами извне, хочу сказать, что Аргентина вновь займет место в мире, которое не должна была терять. Мы привержены демократии, свободной торговле и миру. Мы будем работать плечом к плечу со всеми странами свободного мира»,— сказал Хавьер Милей, выступая со своим первым заявлением в качестве избранного президента (цитата по ТАСС).

По словам Хавьера Милея, с его победой на выборах Аргентина открывает «новую страницу истории». «С сегодняшнего дня приходит конец приводящей к бедности модели с всепроникающим государством, которая выгодна некоторым, но от которой страдает большинство аргентинцев»,— заявил он и пообещал, что с ним Аргентина пойдет по «пути свободы».

«Сегодня мы переворачиваем страницу и возвращаемся на путь, с которого нам никогда не следовало сходить. Сегодня мы снова поддерживаем идеи свободы, которые сделали нас сверхдержавой номер один в мире в 19-м веке»,— сказал господин Милей (цитата по газете Buenos Aires Herald).

В ходе предвыборной кампании Хавьер Милей говорил, что не хочет продвигать отношения Аргентины с Россией, Бразилией и Китаем из-за политики властей этих государств. В качестве приоритетных союзников он называл США и Израиль. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября заявила, что альянс «Свобода наступает» не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС — вступить в объединение ее пригласили в августе этого года.

Накануне в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Хавьер Милей, глава Либертарианской партии от правого альянса «Свобода наступает» победил министра экономики Серхио Массу. По итогам подсчета почти 90% бюллетеней Хавьер Милей набрал 55,91% голосов. Несколько тысяч сторонников Хавьера Милея сегодня празднуют его победу на улицах Буэнос-Айреса.

Подробнее о победителе — в материале «Ъ» «"Я считаю государство врагом"».

Анастасия Ларина

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