The Sun: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Атомная подводная лодка типа Vanguard Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не утонула из-за нарушения работы одного из глубиномеров, сообщило The Sun. По информации издания, на борту находились 140 человек.

The Sun пишет, что британская подводная лодка готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли показывающие глубину датчики. В результате субмарина почти вошла в «опасную зону». Инженеры в кормовой части подлодки с помощью второго глубиномера заметили сбой в работе глубиномера и подняли тревогу.

О какой именно глубине погружения и субмарине идет речь, издание не уточнило «по соображениям безопасности». Источник The Sun в ВМФ рассказал, что британское командование начало расследование произошедшего. «Мы не комментируем операции. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы», — подчеркнул собеседник The Sun.

Всего у Великобритании есть четыре атомные подводные лодки типа Vanguard — HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Все они вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. По информации The Sun, к эксплуатации пригодны только две из четырех субмарин.