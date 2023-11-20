Девелопер «Ингрупп» планирует малоэтажную застройку в Водниках

ООО СЗ «Березовая роща» обратилось в пермскую комиссию по землепользованию и застройке, предложив установить на своем участке по ул. Батумская, 21 зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3. Территория площадью 3,9 тыс. кв. м ограничена улицами Юнг Прикамья, Парусной, Батумской и Оханской. Сейчас эта земля входит в территориальную зону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 с предельной высотой строительства 6 этажей. Рядом возводит жилье компания «Австром» (ул. Байкальская, 7а).

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СЗ «Березовая роща» планирует вовлечь участок на ул. Батумской в комплексное развитие территории (КРТ). Впоследствии на площадке установят границы КРТ, разработают в отношении нее схему транспортного моделирования. Застройщик намерен развивать улично-дорожную сеть в этой локации – по улицам Оханская, Черниговская и Парусная, сообщила представитель краевого минимущества. Предложение заявителя члены комиссии направили на общественные обсуждения.

Как указано в сервисе «Наш.ДОМ.РФ», ООО СЗ «Березовая роща» входит в холдинг «Ингрупп». Среди проектов «Ингрупп» дом «Лес» (ул. Вагонная, 30), «Меридиан» (ул. Юнг Прикамья, 11), Urban park (ул. Молодегвардейская, 33) и другие объекты. Девелопер также купил бывшее здание ресторана «Живаго» на ул. Ленина, 37 и планирует на его месте коммерческую застройку.