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Коммерсантъ FM
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Миллионы долларов достались суду

Начался процесс по делу обвиняемых во взятках бывших чекистов

Как стало известно “Ъ”, Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела отставных майоров ФСБ Сергея Беспалова и Евгения Свиридова. Оба обвиняются в двух эпизодах вымогательства взятки. По версии следствия, в 2016 и 2019 годах фигуранты требовали по $1 млн — за прекращение уголовного преследования или за общее покровительство.

Уголовное дело, фигурантами которого стали сотрудник 2-й службы 9-го управления ФСБ РФ майор Сергей Беспалов и экс-оперативник 3-го отдела службы экономической безопасности УФСБ России по Москве и области майор Евгений Свиридов, было возбуждено ГСУ СКР по Москве 16 мая 2022 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Основанием для расследования послужило заявление, поданное в правоохранительные органы адвокатом Сергеем Герасименко, представлявшим интересы уехавшего за границу банкира Ильи Клигмана, который проходил по делу о хищении участниками организованного преступного сообщества 7 млрд руб. из средств банка «Агросоюз». Как говорилось в заявлении, осенью 2019 года на господина Герасименко вышли бывший генеральный директор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь» СОБР МВД Башир Куштов. При личной встрече они сообщили господину Герасименко о том, что знают об уголовном деле о хищениях в «Агросоюзе», которое расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Переговорщики сообщили также, что Илья Клигман может избежать уголовного преследования, если готов отдать за это $1 млн. Часть денег, по версии переговорщиков, нужно будет сразу передать «должностным лицам правоохранительных органов», и этим займутся хорошо знакомые им чекисты Евгений Свиридов и Сергей Беспалов.

Сумма, похоже, устроила господина Клигмана, так как в декабре 2019 года господин Герасименко передал господам Юрасову и Куштову $500 тыс. Однако полицейское следствие не только не сняло претензии с банкира, но и спустя некоторое время стало называть его уже не участником, а организатором хищения денежных средств и добавило ему обвинение в создании ОПС (ст. 210 УК РФ).

О причастности чекистов к афере стало известно после того, как Игорь Юрасов, Башир Куштов и помогавший им посредник Андрей Фетисов признали свою вину, заявили о раскаянии и дали показания на офицеров Беспалова и Свиридова. В результате 6 июня 2022 года дело в отношении последних как военнослужащих было выделено столичным ГСУ СКР в отдельное производство, которое для дальнейшего расследования передали в центральный аппарат СКР. Первым 8 июня задержали Евгения Свиридова, который на тот момент, уволившись из органов, работал гендиректором ООО «Инкомнефтеремонт». 10 октября был задержан и господин Беспалов. Сначала обоим инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Пока дело чекистов расследовалось, Тверской суд Москвы в июле этого года приговорил Юрасова, Куштова и Фетисова к трем с половиной годам условно каждого.

Тем временем ГСУ СКР на завершающей стадии расследования переквалифицировало деяния, которые вменялись в вину отставным чекистам, с мошенничества на более тяжкое получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, в деле появился еще один эпизод, касающийся того периода времени, когда оба фигуранта еще служили в ФСБ. По данным следствия, в 2014 году господа Беспалов и Свиридов, имея информацию об уголовном деле, которое расследовалось ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в отношении скрывающегося за рубежом предпринимателя (его имя не называется), связались с его доверенными лицами и предложили помощь в непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности и оказание ему дальнейшего покровительства в коммерческой деятельности, в том числе решение проблем с правоохранительными органами и Центробанком. За это чекисты, по материалам дела, затребовали $1 млн. По данным следствия, предприниматель согласился на заманчивое предложение, в результате с января 2014 года по декабрь 2016 года господа Беспалов и Свиридов различными траншами получили от него указанную сумму. Однако обещания своего, как и в случае с господином Клигманом, они не выполнили. В дальнейшем, по данным ГСУ СКР, значительную часть полученных таким образом денежных средств майор Свиридов перевел для обналичивания через счета подконтрольных юридических лиц на иностранные компании — Megatrade & Investment Corporation (ОАЭ) и Hybridge Alliance Limited (Великобритания), зарегистрированные, как выяснилось, на его близких родственников.

Юрий Сенаторов

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