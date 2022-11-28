Наличие детей не спасло от ареста

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему сотруднику службы собственной безопасности ФСБ Сергею Беспалову. Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. По версии следствия, бывший чекист вместе со своими сообщниками требовали $1 млн у господина Клигмана за прекращение его уголовного преследования полицейским следствием. В апелляционной инстанции защита экс-сотрудника спецслужбы просила о домашнем аресте, но безуспешно.

Бывший сотрудник управления собственной безопасности ФСБ РФ, в настоящее время официально безработный, отец пятерых детей 43-летний Сергей Беспалов был задержан оперативниками 10 октября этого года в рамках уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено 16 мая этого года главным следственным управлением СКР по Москве. Тогда его первыми фигурантами стали гендиректор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и бывший президент ХК «Рысь» СОБР МВД России Башир Куштов. В июне в отдельное производство было выделено уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении экс-майора ФСБ, который, уйдя со службы, занялся дорожным строительством и работой в сфере ЖКХ в Тамбовской и Липецкой областях, Евгения Свиридова и его бывшего коллеги Сергея Беспалова. Это дело позже распоряжением первого заместителя председателя СКР было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Задержанному в октябре Сергею Беспалову Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря этого года. Бывший чекист и его защита с таким решением не согласились и подали жалобу в Мосгорсуд.

В своей жалобе адвокат господина Беспалова указал, что, по его мнению, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях. Защитник также обратил внимание апелляционной инстанции на то, что «материалы досудебного производства не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что, находясь на свободе», обвиняемый скроется от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или создать ложные доказательства своей невиновности. При этом суд, по утверждению адвоката, проигнорировал тот факт, что господин Беспалов является отцом пятерых несовершеннолетних детей.

В жалобе также отмечалось, что судом первой инстанции не была проверена обоснованность подозрения следствия в причастности господина Беспалова к совершению инкриминируемого ему деяния. Адвокат подчеркнул, что его подзащитному безосновательно отказали в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и ходатайствовал о ее назначении.

Представители СКР и прокуратуры, напротив, утверждали, что, оказавшись вне следственного изолятора, бывший чекист, занимавший на протяжении длительного времени различные должности в ФСБ, имеющий обширные личные связи в правоохранительной среде и хорошо знакомый с методами ведения оперативно-разыскной работы, может оказать давление на своего бывшего коллегу Евгения Свиридова и свидетелей и уничтожить доказательства по делу.

В итоге суд, заслушав мнения сторон, отказал защите в удовлетворении ее жалобы. В своем постановлении он, в частности, указал, что «сведений, которые могли бы поставить под сомнение объективность представленных следователем материалов, отвечающих требованиям уголовно-процессуального закона, либо свидетельствовать о нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных при решении вопроса о заключении обвиняемого под стражу, не имеется». Кроме того, апелляционная инстанция отметила, что «приведенным в ходатайстве следователя и содержащимся в материалах досудебного производства обстоятельствам дела, в том числе обоснованности подозрения следствия в причастности Беспалова С. А. к совершению инкриминируемого ему преступления, в судебном решении дана надлежащая оценка, не вызывающая сомнений в своей правильности».

Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела и последующего задержания фигурантов было заявление, поданное в правоохранительные органы доверенным лицом банкира Ильи Клигмана Сергея Герасименко, в прошлом акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка. Как следует из материалов дела, осенью 2019 года гендиректор «Афрокома» Игорь Юрасов и предприниматель Башир Куштов, узнав о том, что в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве находится уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участниками организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», вышли на Сергея Герасименко и сообщили тому, что проживающий в Германии Илья Клигман может стать новым фигурантом этого расследования. На данный момент хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей, по версии следствия, за черную бухгалтерию банка.

Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых за $1 млн можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. При этом переговорщики заявили, что львиную долю отката необходимо будет передать «должностным лицам правоохранительных органов» и с этим заданием справятся чекисты Евгений Свиридов и Сергей Беспалов. Переговоры в конечном счете закончились согласием господина Клигмана, передавшего в декабре 2019 года через господина Герасименко $500 тыс. В апреле 2021 года, несмотря на заверения решальщиков, ГСУ ГУ МВД по Москве заочно предъявило Илье Клигману как бенефициару «Агросоюза» и его помощнику Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина, обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). При этом господин Клигман стал фигурировать в деле как организатор махинаций по выводу денежных средств из банка. После этого, поняв, что их обманули, господа Герасименко и Клигман и обратились в ФСБ с заявлением.

Юрий Сенаторов